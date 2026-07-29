CBF deseja organizar jogo para despedida de Neymar Jr da Seleção Brasileira

A CBF pretende organizar um jogo de despedida para Neymar Jr. Ainda sem data para acontecer, o jogo seria uma homenagem a trajetória do atacante e sua despedida oficial da Seleção Brasileira.

"Meu momento na Seleção já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela Amarelinha, mas agora não quero mais", afirmou o atleta em entrevista pós-jogo da classificação do Santos para as oitavas de final da Copa Sulamericana. Mais cedo nesse ano após a eliminação por 2 a 1 para a Noruega na Copa do Mundo, o atleta afirmou que aquele foi seu último jogo representando o Brasil: "Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, terminei aqui".

Contudo, a Confederação afirma que o jogo comemorativo é apenas uma possibilidade, visto que apesar do futuro incerto, Neymar ainda está ativo na carreira.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Neymar Júnior é o maior artilheiro com 80 gols e 58 assistências em 130 jogos oficiais pela Seleção Canarinho. Ainda conquistou dois títulos, sendo a Copa das Confederações de 2013, tendo marcado três gols na final contra a Espanha, e conquistando a medalha de ouro no futebol masculino nos Jogos Olímpicos de 2016, inédita até então.