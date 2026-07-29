CBF deseja organizar jogo para despedida de Neymar Jr da Seleção Brasileira

Atleta é o artilheiro da Amarelinha em jogos oficiais com 80 gols em 130 jogos oficiais.

Escrito por Bruno Quintino bruno.martins@svm.com.br
29 de Julho de 2026 - 20:48 (Atualizado às 21:01)
capa da noticia
Legenda: Neymar comemora gol de desempate contra a Croácia nas quartas-de-final da Copa do Mundo de 2022.
Foto: Divulgação Fifa

A CBF pretende organizar um jogo de despedida para Neymar Jr. Ainda sem data para acontecer, o jogo seria uma homenagem a trajetória do atacante e sua despedida oficial da Seleção Brasileira.

"Meu momento na Seleção já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela Amarelinha, mas agora não quero mais", afirmou o atleta em entrevista pós-jogo da classificação do Santos para as oitavas de final da Copa Sulamericana. Mais cedo nesse ano após a eliminação por 2 a 1 para a Noruega na Copa do Mundo, o atleta afirmou que aquele foi seu último jogo representando o Brasil: "Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, terminei aqui".

Contudo, a Confederação afirma que o jogo comemorativo é apenas uma possibilidade, visto que apesar do futuro incerto, Neymar ainda está ativo na carreira.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Neymar Júnior é o maior artilheiro com 80 gols e 58 assistências em 130 jogos oficiais pela Seleção Canarinho. Ainda conquistou dois títulos, sendo a Copa das Confederações de 2013, tendo marcado três gols na final contra a Espanha, e conquistando a medalha de ouro no futebol masculino nos Jogos Olímpicos de 2016, inédita até então. 

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futebol internacional Esportes/futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia CBF deseja organizar jogo para despedida de Neymar Jr da Seleção Brasileira
Jogada

CBF deseja organizar jogo para despedida de Neymar Jr da Seleção Brasileira

Atleta é o artilheiro da Amarelinha em jogos oficiais com 80 gols em 130 jogos oficiais.

Bruno Quintino

Há 21 minutos

Imagem da notícia Ceará solicita retorno dos jogos contra Ponte Preta e Cuiabá para o Castelão
Jogada

Ceará solicita retorno dos jogos contra Ponte Preta e Cuiabá para o Castelão

Diretoria de competições da CBF ainda não confirmou a troca de local

Brenno Rebouças

Há 43 minutos

Imagem da notícia Nico Ferreira comenta início no Ceará e revela em qual posição prefere jogar
Jogada

Nico Ferreira comenta início no Ceará e revela em qual posição prefere jogar

Jogador foi destaque na vitória contra o São Bernardo

Crisneive Silveira

Há 1 hora

Imagem da notícia Copa do Mundo Feminina 2027: lei garante meia-entrada para estudantes, idosos e outros públicos
Jogada

Copa do Mundo Feminina 2027: lei garante meia-entrada para estudantes, idosos e outros públicos

Evento será realizado pela primeira vez na América do Sul

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Série C do Cearense adota novas regras de arbitragem utilizadas na Copa do Mundo
Jogada

Série C do Cearense adota novas regras de arbitragem utilizadas na Copa do Mundo

Competição já teve o teu inicio no último fim de semana

Liuê Góis

Imagem da notícia Fortaleza: Paulo Autuori destaca identidade, torcida e rejeita 'estilo de Série B'
Jogada

Fortaleza: Paulo Autuori destaca identidade, torcida e rejeita 'estilo de Série B'

Treinador fará sua estreia contra o Palmeiras, no próximo domingo (2), pela Copa do Brasil

Liuê Góis