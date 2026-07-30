Brasil terá amistosos contra Austrália, Índia e torneio internacional nos primeiros passos pós-copa

A primeira Data Fifa acontece em setembro

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 10:19 (Atualizado às 10:34)
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Legenda: Vini Jr vai para um ciclo com a responsabilidade de ser a principal arma ofensiva brasileira
Foto: Rich Storry/AFP

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os primeiros compromissos da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Carlo Ancelotti terá pela frente dois amistosos contra a Austrália, um duelo diante da Índia e disputará um torneio internacional em Singapura para encerrar a temporada.

Os primeiros desafios serão na Data Fifa de setembro. O Brasil enfrenta a Austrália em duas partidas: a primeira no dia 25, em Townsville, e a segunda no dia 29, em Brisbane. Na sequência, a delegação viaja para Calcutá, onde encara a seleção da Índia em amistoso.

Já em novembro, a Seleção participará de um torneio internacional em Singapura, entre os dias 9 e 17. Além dos anfitriões, a competição contará com as presenças de Japão e Paraguai, marcando os últimos compromissos da equipe brasileira em 2026.

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Os confrontos fazem parte do planejamento da CBF para iniciar o novo ciclo de preparação visando a Copa do Mundo de 2030. Com a manutenção do comando técnico de Carlo Ancelotti, a expectativa é que um renovação no elenco seja realizada de forma inicial.

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