Neymar revela que não joga mais pela Seleção Brasileira: 'não quero mais'

O atacante Neymar afirmou que não deseja mais atuar pela Seleção Brasileira. Em coletiva após a classificação do Santos às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o atleta de 34 anos admitiu que o “momento” já se encerrou. A última vez que defendeu o Brasil foi na Copa do Mundo de 2026.

Vale ressaltar que o jogador é o maior artilheiro da história do time canarinho com 80 gols, incluindo 58 assistências em 130 jogos. Em campo, ganhou a Copa das Confederações de 2013 e a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de 2016, sendo um dos pilares da equipe nos torneios.

Deste modo, não deve participar do ciclo do Mundial de 2030. Na ocasião, já teria 38 anos. No momento, tem vínculo com Santos até o fim de 2026 e não avançou na renovação.