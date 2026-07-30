Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta quinta-feira (30)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (30) reúne partidas da Copa Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Argentino, da UEFA Europa League e das semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

UEFA Europa League

14h | FC Midtjylland x Besiktas | Xsports

Campeonato Brasileiro Sub-20

16h | Palmeiras x RB Bragantino | Sportv

18h30 | Vasco x Santos | Sportv

Campeonato Argentino

19h | Talleres x Vélez Sarsfield | ESPN 4 e Disney+

Copa Sul-Americana

19h | Grêmio x Bolívar | Paramount+

21h30 | O'Higgins x Boca Juniors | ESPN e Disney+

21h30 | Caracas FC x Santa Fe | Paramount+

Campeonato Brasileiro

19h30 | Corinthians x Athletico-PR | Record, Premiere e CazéTV

21h30 | Coritiba x Cruzeiro | Sportv e Premiere 2