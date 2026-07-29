Nico Ferreira comenta início no Ceará e revela em qual posição prefere jogar

Jogador foi destaque na vitória contra o São Bernardo

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
29 de Julho de 2026 - 20:04 (Atualizado às 20:05)
capa da noticia
Legenda: Nico Ferreira, novo atacante do Ceará.
Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Nico Ferreira foi um dos destaques da vitória do Ceará diante do São Bernardo por 4 a 3, pela Série B do Brasileiro. O atacante uruguaio de 24 anos marcou um gol e deu uma assistência na segunda partida vestindo a camisa alvinegra. O jogador falou das características dele que podem ajudar o time. O Vovô se reapresentou nesta quarta-feira (29) para dar início aos trabalhos para enfrentar a Ponte Preta.

"É a pergunta que todo mundo me faz. Eu gosto de jogar pela esquerda, mas também tenho a capacidade de jogar pela direita. Onde o treinador considerar que é o melhor para o time, seja neste jogo ou contra qualquer equipe, vou fazer o meu melhor. Fico à disposição do treinador. Vou estar 100% para entregar energia", afirmou o jogador em coletiva de imprensa. 

O Ceará está em 16º na tabela da Série B. A equipe volta a campo na sexta-feira (7), quando enfrenta a Ponte Preta, em jogo da 21ª rodada da competição. A partida será no Estádio Presidente Vargas, a partir das 20h30 (de Brasília). 

Veja também

Imagem da notícia: Análise: no 1º jogo pós-Carpini, Fortaleza vence com atuação mais regular nesta Série B
Opinião

Análise: no 1º jogo pós-Carpini, Fortaleza vence com atuação mais regular nesta Série B
Imagem da notícia: Reinan Santos explica estratégia do Fortaleza após vitória sobre o Botafogo-SP
Jogada

Reinan Santos explica estratégia do Fortaleza após vitória sobre o Botafogo-SP
Imagem da notícia: Técnico interino Reinan Santos tem trabalho positivo em vitória do Fortaleza
Opinião

Técnico interino Reinan Santos tem trabalho positivo em vitória do Fortaleza

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futebol Esportes/ceará sporting club Esportes/brasileirão série b

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Nico Ferreira comenta início no Ceará e revela em qual posição prefere jogar
Jogada

Nico Ferreira comenta início no Ceará e revela em qual posição prefere jogar

Jogador foi destaque na vitória contra o São Bernardo

Crisneive Silveira

Há 10 minutos

Imagem da notícia Copa do Mundo Feminina 2027: lei garante meia-entrada para estudantes, idosos e outros públicos
Jogada

Copa do Mundo Feminina 2027: lei garante meia-entrada para estudantes, idosos e outros públicos

Evento será realizado pela primeira vez na América do Sul

Crisneive Silveira

Há 2 horas

Imagem da notícia Série C do Cearense adota novas regras de arbitragem utilizadas na Copa do Mundo
Jogada

Série C do Cearense adota novas regras de arbitragem utilizadas na Copa do Mundo

Competição já teve o teu inicio no último fim de semana

Liuê Góis

Imagem da notícia Fortaleza: Paulo Autuori destaca identidade, torcida e rejeita 'estilo de Série B'
Jogada

Fortaleza: Paulo Autuori destaca identidade, torcida e rejeita 'estilo de Série B'

Treinador fará sua estreia contra o Palmeiras, no próximo domingo (2), pela Copa do Brasil

Liuê Góis

Imagem da notícia Neymar revela que não joga mais pela Seleção Brasileira: 'não quero mais'
Jogada

Neymar revela que não joga mais pela Seleção Brasileira: 'não quero mais'

O atacante de 34 anos é o maior artilheiro do time nacional, com 80 gols

Redação

Imagem da notícia Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta quarta-feira (29)
Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta quarta-feira (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 29 de julho de 2026

Liuê Góis