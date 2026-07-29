Nico Ferreira comenta início no Ceará e revela em qual posição prefere jogar

Nico Ferreira foi um dos destaques da vitória do Ceará diante do São Bernardo por 4 a 3, pela Série B do Brasileiro. O atacante uruguaio de 24 anos marcou um gol e deu uma assistência na segunda partida vestindo a camisa alvinegra. O jogador falou das características dele que podem ajudar o time. O Vovô se reapresentou nesta quarta-feira (29) para dar início aos trabalhos para enfrentar a Ponte Preta.

"É a pergunta que todo mundo me faz. Eu gosto de jogar pela esquerda, mas também tenho a capacidade de jogar pela direita. Onde o treinador considerar que é o melhor para o time, seja neste jogo ou contra qualquer equipe, vou fazer o meu melhor. Fico à disposição do treinador. Vou estar 100% para entregar energia", afirmou o jogador em coletiva de imprensa.

O Ceará está em 16º na tabela da Série B. A equipe volta a campo na sexta-feira (7), quando enfrenta a Ponte Preta, em jogo da 21ª rodada da competição. A partida será no Estádio Presidente Vargas, a partir das 20h30 (de Brasília).