Fortaleza: Paulo Autuori destaca identidade, torcida e rejeita 'estilo de Série B'

Paulo Autuori chega com a missão de recolocar o Fortaleza no caminho da Série A, após o clube demitir Thiago Carpini. Em entrevista coletiva ao canal oficial do clube, o treinador falou sobre o novo desafio, explicou os motivos que o fizeram aceitar o convite e destacou a necessidade de construir uma nova identidade para a equipe.

O comandante ressaltou o crescimento vivido pelo Fortaleza nos últimos anos, mas alertou que apenas repetir fórmulas do passado não é suficiente para voltar a alcançar grandes resultados. Para ele, o clube precisa manter a mente aberta para evoluir.

“Quando eu me proponho a trabalhar e na Série B isso para mim é uma maravilha. Ainda mais um clube uma instituição clube como Fortaleza OK que viveu momentos excelentes nos últimos anos mas que só repetia aquilo que se fazia não alcança nada. E aquilo que nós falamos se nós não tivermos a mente aberta para entender que outras coisas têm que acontecer.”

Autuori também comentou sobre a relação com a torcida. O treinador relembrou as vezes em que enfrentou o Fortaleza na Arena Castelão e destacou a força do ambiente criado pelos tricolores. Segundo ele, cabe à equipe reconquistar a confiança do torcedor por meio do trabalho, e não com promessas.

“Ao vir jogar aqui contra o Fortaleza sentia dificuldade pelo ambiente criado. E esse ambiente era criado pela torcedor porque a equipe puxava o torcedor. Então é nossa responsabilidade fazê-los crescer. Mas eu não mando recado. Eu não gosto de mandar recado. As coisas tem que as mensagens têm que serem passadas através do dia a dia do trabalho. Falar é muito fácil. Você sabe qual é a ponte mais difícil de atravessar? É aquela que liga as palavras aos atos, entendeu? Essa é a ponte mais difícil. Então tudo que nós falarmos aqui tem que ser sustentado por atos.”

Outro tema abordado pelo treinador foi a ideia de que a Série B exige uma forma específica de jogar. Autuori discordou desse pensamento e afirmou que uma equipe deve manter sua identidade independentemente da divisão em que disputa.

“Eu sou totalmente contra essa história de Série B é uma maneira de jogar é isso aquilo. Eu acho que uma equipe tem que ser construída através de pilares que dão identidade de jogo dessa equipe, de princípios com os quais você atinge esses pilares e de comportamento com os quais você consegue esses princípios, entendeu? E você faz isso na Série C, D, você faz isso quando você tem uma equipe de futebol normal.”

Estreia

Paulo Autuori fará a estreia no comando do Fortaleza no próximo domingo (2), diante do Palmeiras, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada no Nubank Park e marcará o início de uma sequência de quatro compromissos consecutivos do Tricolor longe da capital cearense.