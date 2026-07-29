Internacional x Flamengo na Série A: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
O Colorado vive uma sequência de quatro derrotas consecutivas e vê a briga contra o rebaixamento se aproximar. Já o Mengão desperdiçou a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Palmeiras ao empatar com o São Paulo na última rodada e tenta voltar a vencer para seguir com o sonho do título.
Onde assistir
A partida terá transmissão do Prime Video.
Palpites
Prováveis escalações
Internacional
Anthoni (Sergio Rochet); Félix Torres, Mercado e Maripán; Vitinho, Bruno Gomes, Villagra, Bernabei e Matheus Bahia; Carbonero e Alerrandro.Técnico: Paulo Pezzolano.
Flamengo
Rossi; Emerson Royal (Varela), Vitão (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Arrascaeta (Lorran), Pedro e Bruno Henrique.Técnico: Leonardo Jardim.
Ficha técnica
- Internacional x Flamengo
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (21ª rodada)
- Data: Quarta-feira, 29 de julho de 2026
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
- Arbitragem
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan
- Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Evandro de Melo Lima
- VAR: Diego Pombo Lopez