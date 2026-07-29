Internacional x Flamengo na Série A: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Colorado tenta encerrar sequência de quatro derrotas, enquanto Rubro-Negro busca voltar a encostar no líder Palmeiras

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
29 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: Internacional e Flamengo em disputa durante a temporada de 2025
Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Colorado vive uma sequência de quatro derrotas consecutivas e vê a briga contra o rebaixamento se aproximar. Já o Mengão desperdiçou a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Palmeiras ao empatar com o São Paulo na última rodada e tenta voltar a vencer para seguir com o sonho do título.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Prime Video.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Internacional

Anthoni (Sergio Rochet); Félix Torres, Mercado e Maripán; Vitinho, Bruno Gomes, Villagra, Bernabei e Matheus Bahia; Carbonero e Alerrandro.Técnico: Paulo Pezzolano.

Flamengo

Rossi; Emerson Royal (Varela), Vitão (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Arrascaeta (Lorran), Pedro e Bruno Henrique.Técnico: Leonardo Jardim.

Ficha técnica

  • Internacional x Flamengo
  • Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (21ª rodada)
  • Data: Quarta-feira, 29 de julho de 2026
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
  • Arbitragem
  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan
  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Evandro de Melo Lima
  • VAR: Diego Pombo Lopez
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