Fortaleza vence o Botafogo-SP com gol de Ronald e volta ao G4 da Série B

O Fortaleza fez o que a torcida queria: mostrou um bom futebol e venceu o Botafogo-SP em mais uma rodada da Série B do Brasileiro. Ronald marcou o único gol do Tricolor do Pici, que podia ter vencido por mais. Com o resultado, o grupo que foi comandado por Reinan Santos, técnico interino, volta para o G4 da competição, na quarta posição. As equipes se enfrentaram na Arena Castelão, nesta terça-feira (28). Veja como foi o tempo real.

Próximos desafios

O Tricolor do Pici fará quatro partidas fora de casa, já sob comando do novo técnico Paulo Autuori. As próximas duas serão diante do Palmeiras, pelas oitavas da Copa do Brasil, nos dias 2 e 5 de agosto, na Arena Pantanal. Em seguida, o grupo encara Cuiabá e Juventude, pela Série B.

Como foi o jogo?

O Fortaleza tomou a iniciativa nas ações ofensivas. Em boa trama, Vitinho deu ótimo passe para Pedro Henrique, que chutou mal e mandou por cima da trave. Em novo lance, o camisa 11 do Tricolor balançou as redes, mas a arbitragem viu impedimento na jogada.

Em seguida, o Leão do Pici chegou novamente em lance com Pedro Henrique, que cabeceou e mandou para fora. Depois foi a vez de Rodriguinho, que recebeu passe de Sasha e finalizou bem. Mas o goleiro Victor Souza fez a defesa.

O Botafogo-SP chegou com perigo pela primeira vez aos 27 minutos, com Rafael Gava, que chutou de fora da área, e viu João Ricardo se esticar para afastar o perigo. O Leão ainda teve boas chances com Vitinho e PH, mas não conseguiram converter. Assim a partida foi para o intervalo sem mudanças no placar.

Legenda: Fortaleza x Botafogo-SP, no Castelão. Foto: Kid Junior/SVM

O Tricolor do Pici manteve a pressão ofensiva no segundo tempo. Miritello e Sasha tentaram abrir o marcador. O grupo apertou a marcação e foi agressivo na recuperação de bola. Tanto que segurou o adversário no campo defensivo.

Vitinho teve grande chance em chute de fora da área, mas Victor Souza defendeu. Depois foi a vez de Ronald finalizar. Aos 14 minutos, o volante abriu placar para o Fortaleza após trapalhada da defesa do Botafogo-SP.

O gol só foi confirmado após revisão no VAR, já que a assistente havia dado impedimento anteriormente. Foi o primeiro dele com a camisa do Leão. Aos 40 minutos, Sasha foi derrubado na área e a arbitragem marcou pênalti.

O VAR chamou a árbitra para rever o lance pouco antes dela autorizar a batida. Após verificar as imagens, a árbitra retirou a penalidade. Sasha ainda perdeu uma grande chance na frente da trave, mas o goleiro fez a defesa. O Fortaleza se segurou na defesa e garantiu a vitória em casa por 1 a 0.