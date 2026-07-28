Fortaleza anuncia empréstimo de Matheus Rossetto ao Melbourne City, da Austrália

O volante Matheus Rossetto é o novo reforço do Melbourne City, da Austrália. O anúncio foi feito pelo Fortaleza nesta terça-feira (28), que confirmou o empréstimo do jogador até junho de 2027. O contrato do atleta com o Leão do Pici vai até o fim do mesmo ano.

Ao todo, o atleta defendeu a equipe em 67 partidas e participou da conquista do título da Copa do Nordeste de 2024 e Campeonato Cearense de 2026. Sem espaço com o ex-técnico Thiago Carpini, ele atuou em apenas cinco jogos em 2026 e deu duas assistências.

O jogador de 30 anos chegou ao clube cearense em 2024 e vai para a segunda experiência fora do país. Antes de chegar ao Tricolor, ele defendeu o Atlanta United, dos Estados Unidos. O Melbourne City disputa a primeira divisão australiana.