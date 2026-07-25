Veja valor da dívida do Fortaleza em transfer ban do caso Mancuso

O Fortaleza sofreu um transfer ban da Fifa por conta de uma dívida referente à compra do lateral-direito Eros Mancuso junto ao Estudiantes, da Argentina. A entidade anunciou o bloqueio da inscrição de novos jogadores no time cearense por três janelas de transferências até que a situação seja regularizada. E o Diário do Nordeste explica o que ainda falta ser quitado pela equipe cearense.

O defensor foi anunciado oficialmente como reforço no dia 8 de agosto de 2024. A Coluna apurou que o valor total dessa operação foi de US$ 2.026.825,00 distribuídos em quatro parcelas até 2026.

Os montantes seriam: 1ª parcela (US$ 411,8 mil), 2ª parcela (US$ 500 mil), 3ª parcela (US$ 500 mil) e a 4ª parcela (US$ 615 mil). Na ocasião, a negociação foi coordenada pelo então CEO Marcelo Paz, que esteve à frente da quitação das três primeiras parcelas. A última tinha prazo previsto para 2026.

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No documento, a data estimada era 15 de janeiro. Logo, esse é o montante que originou a sanção.

A cobrança é por um montante próximo de R$ 3,3 milhões, com a conversão e demais tributos. A atual diretoria tricolor está ciente da situação e trabalha para regularizar tudo a fim de evitar impactos do clube na atual janela de transferências, que está aberta até 11 de setembro.

Mancuso assinou contrato com o Fortaleza até o dia 10 de agosto de 2028, com o Leão adquirindo 70% dos direitos econômicos. O atleta de 27 anos participou de 62 jogos, com dois gols e seis assistências. Em janeiro de 2026, foi emprestado ao próprio Estudiantes até o fim desta temporada.

Operação de compra de Eros Mancuso no Fortaleza