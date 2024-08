Fortaleza anuncia lateral-direito Mancuso

O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira (8), a contratação do lateral-direito Mancuso, do Estudiantes de La Plata-ARG.

Segundo o time cearense, o valor total da compra do lateral argentino foi de US$ 1,6 milhão, que serão pagos de forma parcelada até janeiro de 2026.

O argentino assinou contrato até 10 de agosto de 2028, com o Leão adquirindo 70% dos direitos econômicos.

Deem as boas-vindas a Eros, o Deus do Amor! 💘



