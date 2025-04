Fortaleza sobre gol não validado contra o Sport: 'Inacreditável! Sentimento de revolta'

O Fortaleza ficou no empate sem gols com o Sport, na noite deste sábado (26), na Ilha do Retiro. O resultado podia ter sido diferente se o lance em que Pikachu chuta e a bola vai para o gol tivesse sido validado O clube divulgou imagens para mostrar que o tento era válido. Em nota publicada no perfil institucional, o clube ressaltou o “sentimento de revolta” e aponta erro da arbitragem comanda por Matheus Delgado Candançan (Fifa), no campo, e Rodolpho Toski Marques, no VAR.

“É simplesmente inacreditável o que o Brasil inteiro viu diretamente da Ilha do Retiro: a bola passa a linha e, com direito a checagem em vídeo, a arbitragem não marca o gol para o Fortaleza.

O Brasileirão é um dos maiores campeonatos nacionais do mundo, um dos mais difíceis, e erros como esses são inaceitáveis. Sentimento de revolta que reflete nos atletas em campo e em toda Nação Tricolor.

É uma falha que, independente da situação que vive o futebol brasileiro, não pode acontecer em qualquer circunstância.”

O lance ocorreu por volta dos 32 minutos. Após falha de defesa do Sport, Pikachu aproveitou para chutar no gol. A bola bateu no travessão e, pelas imagens, entrou. Em campo, os jogadores do Leão imediatamente afirmaram a validade do tento.

Após quase dez minutos de paralisação para a verificação do lance pelo VAR e pelo árbitro de campo, o gol não foi validado. De acordo com o quarto árbitro, as imagens do lance foram inconclusivas. Os atletas do time cearense protestaram bastante.

O Tricolor segue na 14ª posição da tabela, agora com seis pontos. Na sétima rodada, o Fortaleza visita o São Paulo no Morumbis na sexta (2). Antes, encara o Retrô pela Copa do Brasil, também fora de casa. O duelo será na terça (29).