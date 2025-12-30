Fortaleza aprova orçamento de R$ 225 milhões para 2026; valor é 42% menor que o de 2025

O Conselho Deliberativo do Fortaleza aprovou, na madrugada desta terça-feira (30), o orçamento do clube para a temporada 2026. O montante total é de R$ 225 milhões, valor que representa uma redução drástica em comparação ao ano anterior. Do total aprovado, o orçamento operacional real será de R$ 182 milhões, enquanto o restante será direcionado para a rolagem de dívidas.

IMPACTO DO REBAIXAMENTO NO ORÇAMENTO DO FORTALEZA

O principal motivo para o encolhimento das receitas foi o rebaixamento do time para a Série B, o que reduz cotas de TV e premiações. Para se ter uma ideia da disparidade, o orçamento aprovado para 2025 foi de R$ 387 milhões. Ou seja, o Leão do Pici terá cerca de R$ 162 milhões a menos no orçamento para gerir o clube no próximo exercício.

CORTES NO FUTEBOL FEMININO

Uma das decisões mais polêmicas do novo plano orçamentário é a descontinuação do projeto de futebol feminino, anunciada oficialmente pelo clube na última segunda (29). Nos próximos dias, o Fortaleza deve divulgar oficialmente o documento do orçamento do clube para 2026, quando será possível saber as fatias destinadas a: