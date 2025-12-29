Fortaleza encerra atividades do time feminino profissional, que jogaria a Série A1 em 2026

O Fortaleza encerrou as atividades do time feminino profissional, que jogaria a Série A1 do Campeonato Brasileiro em 2026.

A decisão da diretoria do Leão ocorre após o rebaixamento para a Série B em 2026 e os cortes no orçamento da equipe para a temporada.

Pelo regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vigente desde 2019, só há a obrigatoriedade de equipes femininas profissionais para clubes integrantes da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o encerramento das atividades do futebol feminino, o Fortaleza deve ser punido pela CBF por um ano na modalidade feminina e quando retornar as atividades, iniciará na última divisão profissional: a Série A3.

Legenda: O time feminino do Fortaleza foi campeão cearense, da Copa Maria Bonita e conquistou o acesso para a Série A1 Foto: João Moura / Fortaleza EC

Grande ano em 2025

A equipe feminina profissional do Fortaleza teve um grande ano em 2025. A equipe foi campeã cearense em 2025, ganhou a Copa Maria Bonita e conquistou o inédito acesso para a Série A1 do Brasileirão.

Nota oficial do Fortaleza

O clube publicou nota oficial às 19h15 justificando o encerramento da modalidade:

Com responsabilidade, transparência e respeito a todos os profissionais envolvidos, comunicamos que o Fortaleza Esporte Clube SAF não dará continuidade ao projeto de futebol feminino no ano de 2026.

Ressaltamos que a gestão envidou todos os esforços possíveis para a manutenção da modalidade, buscando alternativas, soluções e caminhos que permitissem a continuidade do projeto de forma sustentável. No entanto, por determinação da SAF, diante do cenário atual de restrição orçamentária, da ausência de recursos específicos e da incapacidade financeira de manutenção da modalidade dentro dos parâmetros exigidos, definiu a descontinuidade das atividades.

Trata-se de uma decisão extremamente difícil, que reconhece a importância do futebol feminino, o empenho dos profissionais envolvidos e a história construída até aqui. Contudo, ela se faz necessária para garantir a responsabilidade financeira, o equilíbrio da operação e a sustentabilidade global do clube neste momento.

Agradecemos profundamente a todos que fizeram parte desse projeto, como atletas, comissão técnica, colaboradores e staff, pela dedicação, profissionalismo e compromisso demonstrados ao longo do processo. O trabalho realizado deixa um legado importante e merece nosso respeito e reconhecimento.

Seguimos comprometidos com a transparência, o diálogo e o respeito às pessoas que constroem o Fortaleza diariamente, certos de que decisões difíceis também fazem parte de uma gestão responsável.