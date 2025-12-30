Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Breno Lopes é vendido ao Coritiba por R$ 15 milhões; Fortaleza ficará com 50% do valor

Jogador de 29 anos chegou ao Tricolor do Pici em 2024

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Breno Lopes, atacante do Fortaeleza.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O atacante Breno Lopes será o novo reforço do Coritiba. O jogador foi vendido pelo Fortaleza por R$ 15 milhões de reais. O clube paranaense ficará com 100% dos direitos do atleta de 29 anos. O Tricolor do Pici ficará com 50% do valor, enquanto o Palmeiras receberá o restante. A informação é da repórter Raisa Martins, do ge.

Breno chegou ao Fortaleza na temporada de 2024, quando o time ainda era comandado por Vojvoda. Ao todo, foram 89 partidas disputadas pela equipe cearense com 15 gols marcados e dez assistências. 

O atleta entrou em campo pelo Tricolor do Pici em seis competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana.

O Tricolor do Pici estreia na temporada de 2026 contra o Ferroviário. O duelo será no dia 11 de janeiro, pelo Campeonato Cearense.

Veja também

teaser image
Jogada

Ex-Corinthians e Vasco, Witor Bastos é o novo Gerente de Mercado do Fortaleza

teaser image
Jogada

Reapresentação do Fortaleza conta com 23 atletas e sem o técnico Thiago Carpini; Veja lista

teaser image
Jogada

Mercado de contratações do Fortaleza para 2026: veja quem chega, quem fica e quem vai sair

Assuntos Relacionados
Fortaleza futebol feminino

Jogada

Opinião: Fim das Leoas expõe fragilidade estrutural do Fortaleza no futebol feminino

Após temporada vitoriosa, projeto será descontinuado pelo clube

Crisneive Silveira Há 1 hora
Breno Lopes durante Fortaleza x Vitória

Jogada

Breno Lopes é vendido ao Coritiba por R$ 15 milhões; Fortaleza ficará com 50% do valor

Jogador de 29 anos chegou ao Tricolor do Pici em 2024

Redação Há 1 hora
homem

Jogada

Ex-Corinthians e Vasco, Witor Bastos é o novo Gerente de Mercado do Fortaleza

Clube passa por mudanças após rebaixamento para a Série B

Redação Há 1 hora
Bandeira do Ceará

Jogada

Conselho Deliberativo do Ceará aprova orçamento de 2026 por aclamação; veja detalhes

O clube alvinegro terá um corte de cerca de R$ 60 milhões em comparação a 2025

Samuel Conrado 30 de Dezembro de 2025
jogadores

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (30)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça, dia 30 de dezembro de 2025

Redação 30 de Dezembro de 2025
Atletas Lucas Sasha, Matheus Pereira, Rodrigo, Lucas Crispim, Moisés e Allanzinho, respectivamente, correndo no Pici

Jogada

Reapresentação do Fortaleza conta com 23 atletas e sem o técnico Thiago Carpini; Veja lista

Até o dia 5 de janeiro, todo o grupo deve se reapresentar; Carpini comandará primeiro treino no próximo dia 3

Fernanda Alves 29 de Dezembro de 2025