Breno Lopes é vendido ao Coritiba por R$ 15 milhões; Fortaleza ficará com 50% do valor

O atacante Breno Lopes será o novo reforço do Coritiba. O jogador foi vendido pelo Fortaleza por R$ 15 milhões de reais. O clube paranaense ficará com 100% dos direitos do atleta de 29 anos. O Tricolor do Pici ficará com 50% do valor, enquanto o Palmeiras receberá o restante. A informação é da repórter Raisa Martins, do ge.

Breno chegou ao Fortaleza na temporada de 2024, quando o time ainda era comandado por Vojvoda. Ao todo, foram 89 partidas disputadas pela equipe cearense com 15 gols marcados e dez assistências.

O atleta entrou em campo pelo Tricolor do Pici em seis competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana.

O Tricolor do Pici estreia na temporada de 2026 contra o Ferroviário. O duelo será no dia 11 de janeiro, pelo Campeonato Cearense.