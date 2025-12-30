Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Ex-Corinthians e Vasco, Witor Bastos é o novo Gerente de Mercado do Fortaleza

Clube passa por mudanças após rebaixamento para a Série B

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 12:27)
Jogada
Legenda: Witor Bastos, novo gerente de Mercado do Fortaleza.
Foto: Divulgação/Fortaleza EC

O Fortaleza contratou Witor Bastos como Gerente de Mercado, pasta integrante do Departamento de Futebol. O trabalho do profissional será direcionado para prospecção, análise e mapeamento de atletas. O anúncio foi feito nesta terça-feira (30).

O novo contratado tem passagens por clubes do país como Athletico, Corinthians e Vasco. Sempre com foco nas áreas de scout, análise de desempenho e inteligência de mercado. Os trabalhos do profissional tem alinhamento com projetos esportivos de médio e longo prazo.

Após o rebaixamento para a Série B e a saída de Marcelo Paz, o clube tem passado por uma restruturação interna. Recentemente, anunciou a contratação de Pedro Martins, novo CEO de futebol.

O Tricolor do Pici estreia na temporada de 2026 contra o Ferroviário. O duelo será no dia 11 de janeiro, pelo Campeonato Cearense.

