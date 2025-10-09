Atletas do Fortaleza são convocadas para a Seleção Brasileira Feminina Sub-20

Duas jogadoras do Fortaleza foram convocadas ara a Seleção Brasileira Feminina Sub-20. A meia Érika e a atacante Tainá estão na lista das 26 atletas chamadas pela técnica Camilla Orlando para dois amistosos contra o México. Os jogos serão nos dias 23 e 26 de outubro, em Goiânia (GO). A agenda faz parte da preparação para o Sul-Americano de 2026.

"Lembrei muito do começo. Lembrei da dificuldade que foi jogar bola no meio dos meninos, como a única menina, e conseguir me destacar. Fiz uma avaliação no meio de mais de 40 meninos e consegui ser aprovada, o que me fez chegar ao Fortaleza. Só tenho a agradecer ao professor Igor e ao clube pela oportunidade", afirmou Érika.

Legenda: Érika, meia do Fortaleza. Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

"Estou muito feliz. Não tenho palavras suficientes, mas só quero agradecer a Deus por essa conquista, é um sonho realizado", declarou Tainá, emocionada.

A dupla chegou ao Fortaleza em 2023, para integrar a base do Tricolor. Com a camisa das Leoas, elas conquistaram os seguintes títulos: Campeonato Cearense Sub-17, o Brasileiro Sub-17 e o Sub-20.

A primeira partida contra o México será realizada no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. A outra vai ocorrer no Estádio Olímpico Ludovico Teixeira. Ainda não há informações sobre os horários.