Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Atletas do Fortaleza são convocadas para a Seleção Brasileira Feminina Sub-20

Grupo fará dois amistosos contra o México

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 15:22)
Jogada
Legenda: Tainá, atacante do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Duas jogadoras do Fortaleza foram convocadas ara a Seleção Brasileira Feminina Sub-20. A meia Érika e a atacante Tainá estão na lista das 26 atletas chamadas pela técnica Camilla Orlando para dois amistosos contra o México. Os jogos serão nos dias 23 e 26 de outubro, em Goiânia (GO). A agenda faz parte da preparação para o Sul-Americano de 2026.

"Lembrei muito do começo. Lembrei da dificuldade que foi jogar bola no meio dos meninos, como a única menina, e conseguir me destacar. Fiz uma avaliação no meio de mais de 40 meninos e consegui ser aprovada, o que me fez chegar ao Fortaleza. Só tenho a agradecer ao professor Igor e ao clube pela oportunidade", afirmou Érika.

jogadoras
Legenda: Érika, meia do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

"Estou muito feliz. Não tenho palavras suficientes, mas só quero agradecer a Deus por essa conquista, é um sonho realizado", declarou Tainá, emocionada. 

A dupla chegou ao Fortaleza em 2023, para integrar a base do Tricolor. Com a camisa das Leoas, elas conquistaram os seguintes títulos: Campeonato Cearense Sub-17, o Brasileiro Sub-17 e o Sub-20. 

A primeira partida contra o México será realizada no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. A outra vai ocorrer no Estádio Olímpico Ludovico Teixeira. Ainda não há informações sobre os horários. 

Assuntos Relacionados

Jogada

Sport perde dois titulares contra o Ceará por suspensão; veja desfalques e provável escalação

Vozão visita o time pernambucano no dia 15, às 20 horas, na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada da Série A

Vladimir Marques Há 1 hora
jogadora

Jogada

Atletas do Fortaleza são convocadas para a Seleção Brasileira Feminina Sub-20

Grupo fará dois amistosos contra o México

Crisneive Silveira Há 2 horas
Harry Kane em ação pela Inglaterra

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (9)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 9 de outubro de 2025

Daniel Farias 09 de Outubro de 2025
foto do jogador vini jr

Jogada

Incêndio atinge casa de Vini Jr na Espanha e destrói parte da residência

Chamas atingiram sauna no porão da mansão do jogador, na Espanha

Daniel Farias 09 de Outubro de 2025
Foto de Vini Jr, que deve ser titular da Seleção Brasileira

Jogada

Escalação da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul tem novidades no ataque; veja

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira (10), em amistoso preparatório

Daniel Farias 09 de Outubro de 2025
video

Jogada

Vina será titular do Ceará contra o Sport? Léo Condé tem opções no meio; veja vídeo

Lourenço e Lucas Mugni são as principais opções de Léo Condé para a meia

Daniel Farias e Samuel Conrado 09 de Outubro de 2025