Universidade de Chile tenta empréstimo de Lucero para temporada 2026

O atacante Lucero vira alvo do futebol chileno. A Universidade de Chile, a La U, quer o empréstimo do atleta para a temporada 2026, informação confirmada pelo Diário do Nordeste. O obstáculo seria a manutenção integral do salário do ‘El Gato’, que gira em torno dos R$ 700 mil reais.

Uma das opções para dar continuidade seria que a equipe chilena dividisse o pagamento salarial com o Fortaleza, ou que o staff do atleta, junto ao Leão do Pici, entrassem em acordo para a saída do atleta do clube. A La U não há intenções de comprar o atleta neste primeiro momento.

A La U aguarda um retorno do Fortaleza sobre a proposta. Ainda conforme apuração do Diário do Nordeste, o staff do atleta também espera uma posição do Tricolor de Aço, já que o clube não contará com o Lucero para a Série B e desde a saída do Marcelo Paz, não houve uma atualização sobre a situação do atleta.

Lucero no Fortaleza

Lucero chegou ao Fortaleza em 2023 e rapidamente caiu nas graças da torcida. Naquela temporada, ele somou 24 gols e sete assistências em 63 jogos disputados. Em 2024, fez mais uma grande temporada, com 23 gols e seis assistências em 63 jogos.

Em 2025, no entanto, embora seja o artilheiro do time com 11 gols, vive um momento ruim e tem sido muito cobrado pelo torcedor. Ele está há 28 jogos sem balançar as redes e atualmente é reserva no time do técnico Martín Palermo.