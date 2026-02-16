Diário do Nordeste
Ceará amplia invencibilidade no Campeonato Cearense para 27 jogos

Alvinegro pode se tornar tricampeão invicto em 2026

André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 14:57)
Legenda: Ceará venceu o Floresta por 3 a 0 no primeiro jogo da semifinal
Foto: Thiago Gadelha/SVM

A vitória por 3 a 0 sobre o Floresta, no último domingo (15), praticamente garantiu o Ceará na final do Campeonato Cearense, já que pode perder a partida de volta por até dois gols de diferença que ainda avançará para a decisão. Mais que isso, serviu também para ampliar a invencibilidade do Alvinegro no Estadual para 27 jogos.

Desde 2023 o Vovô não perde uma partida válida pelo Campeonato Cearense. A última derrota ocorreu no dia 1º de abril daquele ano, por 2 a 1 para o Fortaleza, em jogo de ida das finais. Na volta, empate em 2 a 2, iniciando a sequência de invencibilidade.

Em 2024, o Alvinegro foi campeão sem nenhuma derrota sequer, ostentando quatro vitórias e cinco empates, com 21 gols marcados e oito sofridos. No ano seguinte, o desempenho foi ainda melhor, com oito vitórias e um empate, balançando as redes 25 vezes e com apenas quatro gols sofridos.

Em 2026, o bom desempenho se mantém. Já são seis vitórias e dois empates, com 19 gols feitos e somente três gols tomados.

A série de invencibilidade pode chegar a 30 jogos, caso o Ceará não perca o jogo da volta para o Floresta, e consiga terminar as duas finais também sem ser derrotado.

INVENCIBILIDADE DO CEARÁ NO CAMPEONATO CEARENSE

2026 - 8 jogos (6 vitórias e 2 empates)
2025 - 9 jogos (8 vitória e 1 empate)
2024 - 9 jogos (4 vitórias e 5 empates)
2023 - 1 jogo (1 empate)

