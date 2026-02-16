Diário do Nordeste
FCF divulga local dos jogos de volta das semifinais do Campeonato Cearense

Partidas ocorrerão sábado (21) e domingo (22)

André Almeida andre.almeida@svm.com.br
14:32
Jogada
Legenda: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.
Foto: Divulgação/Secel

Os jogos de volta das semifinais do Campeonato Cearense serão realizados no Estádio Presidente Vargas. Nesta segunda-feira (16), a Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou os detalhes das partidas entre Fortaleza x Ferroviário e Ceará x Floresta.

No sábado (21), o primeiro finalista será definido no Clássico das Cores, às 17 horas. Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, o Fortaleza pode perder até por um gol de diferença que avançará para a decisão.

No domingo (22), a bola rola às 18 horas para Ceará x Floresta, também no PV. O Alvinegro construiu larga vantagem ao bater o Verdão da Vila por 3 a 0 na ida, podendo ser derrotado por até dois gols de diferença que ainda irá para a final.

As finais do Campeonato Cearense estão previstas para os dias 1º e 8 de março.

