Carpini elogia elenco do Fortaleza e brinca com dor de cabeça boa para montar equipe

Após a vitória do Fortaleza por 2 a 0 contra o Ferroviário pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, o técnico do Leão, Thiago Carpini comentou sobre a atuação do Tricolor do Pici

"A gente tem que aliar os comportamentos coletivos, individuais, as questões físicas dentro do jogo e entregar o nosso melhor. O torcedor quer esse jogo. Nós também queremos. Isso não é de uma hora para outra. Hoje, nós jogamos com uma linha que nunca jogou junta. Fuentes, Maílton, Gazal e Cardona. Estreia do Rodriguinho, que fez 20 minutos de treino. Vitinho no segundo jogo, que está há 8 dias. É o tempo. O que eu tenho de muito importante e eu quero aproveitar ao máximo são essas três semanas até o último jogo. Queremos evoluir, ter variações de movimentações, de dinâmicas, jogadores se conhecendo melhor". ressaltou o treinador.

Dor de cabeça boa

O treinador também elogiou os reforços que recebeu.

"Essa dor de cabeça é a ótima. A dor de cabeça é problema quando não tem opção, variação e não tem muito o que fazer. O desafio agora é controlar, gerir o ambiente, ser justo e coerente com todos eles.

O técnico também destacou a eficiência defensiva do Fortaleza como razão pelos gols evitados ao longo do Cearense 2026, relembrando o empate contra o Ceará no Clássico-Rei, último duelo antes da semifinal contra o Tubarão da Barra.

"Em partidas pontuais, como foi o Clássico-Rei, nós não fomos testados por eficiência defensiva nossa. Esse é o grande mérito. Pressionar o portador da bola, retirar a profundidade. É natural que em algum momento o adversário crie alguma dificuldade", finalizou Carpini.