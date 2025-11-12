Diário do Nordeste
Jogos do Fortaleza até o fim da Série A: veja datas, adversários e cenários

Tricolor está na 19ª colocação e luta pela permanência na elite

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:02)
Jogada
Legenda: Bruno Pacheco, jogador do Fortaleza
Foto: Kid Júnior/SVM

A Série A do Brasileirão está em reta final e o Fortaleza tem desafios decisivos nas próximas semanas, restando apenas seis jogos para o Tricolor do Pici até o término desta edição da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Atualmente na 19ª colocação na tabela, somando 30 pontos em 32 partidas, o Leão está lutando pela permanência e precisa de um aproveitamento elevado nas seis partidas que lhe restam para conseguir garantir o oitavo ano consecutivo na elite do Brasileirão.

VEJA OS JOGOS DO FORTALEZA NA SÉRIE A

  • 12/11 (QUA) | Atlético-MG x Fortaleza | 20h30
  • 20/11 (QUI) | Bahia x Fortaleza | 18h
  • 26/11 (QUA) | RB Bragantino x Fortaleza | 19h
  • 30/11 (DOM) | Fortaleza x Atlético-MG | 18h30
  • Fortaleza x Corinthians (Data-base: 03/12)
  • Botafogo x Fortaleza (Data-base: 07/12)

A distância atual do Fortaleza para o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de cinco pontos. À frente do Leão, que tem 30 pontos, ainda estão Juventude, com 32, Santos, com 33, e o próprio Vitória, com 35, seguido do Internacional, com 37.

Os estatísticos têm apontado que serão necessários pelo menos 42 pontos para garantir a permanência. Se este cálculo estiver correto, o Fortaleza precisaria somar mais 12 pontos, necessitando de quatro vitórias em seis jogos, ou três vitórias e três empates.

Já para alcançar a média histórica de 45 pontos para a permanência, seria necessário ao Tricolor do Pici somar mais 15 pontos nos últimos seis jogos, o que significa uma campanha de cinco vitórias nas seis partidas que ele ainda disputará.

