Fortaleza planeja compra de Pierre, meia emprestado pelo Tombense

O Fortaleza tem interesse em adquirir o meio-campista Pierre. A informação foi dada inicialmente pelo O Povo e confirmada pelo Diário do Nordeste. O volante de 23 anos chegou ao clube por empréstimo junto ao Tombense até o fim de 2025, com opção de compra ao fim do contrato.

O atleta tem se destacado na equipe comandada pelo argentino Martín Palermo nesta reta final de temporada. Ao todo, já foram 13 partidas disputadas com a camisa tricolor.

O meia, natural do Rio de Janeiro, já atuou em outros cinco clubes como profissional: Figueirense-SC, Tombense-MG, Athlético-PR, Guarani-SP, Volta Redonda-RJ e Fortaleza.

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (12), quando enfrenta o Atlético-MG em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. A partida terá início às 20h30 (de Brasília), na Arena MRV.