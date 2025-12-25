Diário do Nordeste
Quem foi Isabelle Marciniak, ginasta considerada 'joia' do esporte no Brasil

Curitibana faleceu após longo tratamento contra um linfoma de Hodgkin.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Isabelle começou cedo no esporte, mas deu pausa na carreira após ganhar título em 2023.
Foto: Divulgação/Federação Paranaense de Ginástica.

A jovem ginasta Isabelle Marciniak, de apenas 18 anos, faleceu em Curitiba nesta quarta-feira (24) após um longo tratamento contra um linfoma de Hodgkin.

Considerada uma jovem promessa da ginástica rítmica brasileira, ela começou cedo no esporte.

O linfoma de Isabelle é um tipo de câncer originado no sistema linfático. O afastamento das competições por conta da doença veio após 2023, com objetivo de focar no tratamento para o restabelecimento da saúde.

Quem foi Isabelle Marciniak?

Isabelle era natural de Araucária, no Paraná, e era considerada uma das grandes promessas da ginástica rítmica no Brasil, descrita como uma "joia" do esporte. 

O auge na carreira veio em 2021, já aos 14 anos, quando a curitibana se tornou campeã geral do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica "Ilona Peuker", realizado em Florianópolis, onde também conquistou o ouro no aparelho bola e a prata na fita.

A carreira como atleta passou, principalmente, pelo Clube Agir, da cidade em que nasceu, onde acumulou diversas conquistas.

No trio adulto do clube, Isabelle conquistou outro título nacional em 2023, mesma época em que a federação estadual de ginástica destacou o compromisso dela com o esporte.

Filha de Michelle e Marcelo Marciniak, a jovem precisou, no entanto, pausar a carreira cedo por conta do diagnóstico. Em 2025, a família organizou vaquinha para obter ajuda nas despesas médicas.

Isabelle teve a morte confirmada na manhã desta quinta-feira (25) pela Federação Paranaense de Ginástica, que emitiu uma nota de pesar ressaltando o "comprometimento e espírito de equipe" de Isabelle.

Isabelle Marciniak com bola verde claro nas mãos, coque alto na cabela e maiô com as cores azul e laranja.

