Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O que aconteceu com Isabelle Marciniak, ginasta que morreu aos 18 anos

Atleta era campeã brasileira de ginástica rítmica.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:11)
Jogada
Legenda: Em fevereiro deste ano, a família chegou a realizar uma campanha de arrecadação para auxiliar nos custos hospitalares de Isabelle.
Foto: Reprodução / Instagram

A ex-ginasta brasileira Isabelle Marciniak faleceu na última quarta-feira (24), aos 18 anos, em Curitiba. A atleta, que teve sua trajetória marcada por importantes títulos nacionais, lutava contra um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático.

A jovem era natural de Araucária, no Paraná. Considerada uma das grandes promessas da modalidade, era descrita como uma "joia" do esporte. Em 2021, aos 14 anos, ela alcançou o auge de sua carreira individual ao se tornar campeã geral do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica "Ilona Peuker", realizado em Florianópolis, onde também conquistou o ouro no aparelho bola e a prata na fita.

Mesmo enfrentando o tratamento contra a doença, a atleta manteve seu compromisso com o esporte até onde foi possível, conquistando em 2023 o título de campeã com o trio adulto do Clube Agir no Campeonato Paranaense.

No entanto, ela precisou se afastar das competições e treinamentos para focar exclusivamente na saúde. Em fevereiro de 2025, a família chegou a realizar uma campanha de arrecadação para auxiliar nos custos hospitalares.

Veja também

teaser image
Jogada

Galvão Bueno passa mal durante o Natal e é internado em Londrina

teaser image
Jogada

Contratações de Ceará e Fortaleza no Natal: relembre lista de reforços anunciados

Homenagens e despedida

A morte foi confirmada na manhã de quinta-feira (25) pela Federação Paranaense de Ginástica, que emitiu uma nota de pesar ressaltando o "comprometimento e espírito de equipe" de Isabelle.

A instituição destacou que a história e a paixão da jovem devem servir de inspiração para todos que veem a ginástica como ferramenta de transformação humana.

Imagem mostra a ex-ginasta rítmica Isabelle Marciniak, vestida com roupa de festa e com a mão no queixo.
Legenda: Isabelle Marciniak precisou deixar os treinos em 2023, após ser campeã com o trio adulto do Clube Agir no Campeonato Paranaense, para se dedicar ao tratamento.
Foto: Reprodução / Instagram

O falecimento ocorreu no Hospital Nossa Senhora das Graças, e o sepultamento foi realizado na Capela do Cemitério Jardim Independência, em Araucária, sua cidade natal. Isabelle deixa os pais, Michelle e Marcelo Marciniak, que compartilharam a notícia da perda em suas redes sociais.

Assuntos Relacionados
Foto de Jared Goff, quarterback do Detroit Lions, durante jogo da NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (25)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 27 minutos
Golden State Warriors

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (25) de Natal

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 37 minutos
Imagem mostra a ginasta Isabelle Marciniack sorridente em apresentação.

Jogada

O que aconteceu com Isabelle Marciniak, ginasta que morreu aos 18 anos

Atleta era campeã brasileira de ginástica rítmica.

Redação Há 40 minutos
Pedrinho, presidente do Vasco

Jogada

Pedrinho toma decisão sobre futuro no Vasco e agita bastidores em São Januário

Atual mandatário do time vascaíno teria comunicado decisão a aliados

Daniel Farias Há 42 minutos
Galvão Bueno é narrador esportivo

Jogada

Galvão Bueno passa mal durante o Natal e é internado em Londrina

Narrador de 75 anos está em observação, mas estado de saúde não é grave, de acordo com a família

Redação Há 1 hora
Montagem de fotos de Felipe Azevedo, Lúcio Flávio e Tiago Pagnussat

Jogada

Contratações de Ceará e Fortaleza no Natal: relembre lista de reforços anunciados

Vovô e Leão já anunciaram novos contratados durante festividades natalinas

Daniel Farias Há 1 hora