O que aconteceu com Isabelle Marciniak, ginasta que morreu aos 18 anos

A ex-ginasta brasileira Isabelle Marciniak faleceu na última quarta-feira (24), aos 18 anos, em Curitiba. A atleta, que teve sua trajetória marcada por importantes títulos nacionais, lutava contra um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático.

A jovem era natural de Araucária, no Paraná. Considerada uma das grandes promessas da modalidade, era descrita como uma "joia" do esporte. Em 2021, aos 14 anos, ela alcançou o auge de sua carreira individual ao se tornar campeã geral do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica "Ilona Peuker", realizado em Florianópolis, onde também conquistou o ouro no aparelho bola e a prata na fita.

Mesmo enfrentando o tratamento contra a doença, a atleta manteve seu compromisso com o esporte até onde foi possível, conquistando em 2023 o título de campeã com o trio adulto do Clube Agir no Campeonato Paranaense.

No entanto, ela precisou se afastar das competições e treinamentos para focar exclusivamente na saúde. Em fevereiro de 2025, a família chegou a realizar uma campanha de arrecadação para auxiliar nos custos hospitalares.

Homenagens e despedida

A morte foi confirmada na manhã de quinta-feira (25) pela Federação Paranaense de Ginástica, que emitiu uma nota de pesar ressaltando o "comprometimento e espírito de equipe" de Isabelle.

A instituição destacou que a história e a paixão da jovem devem servir de inspiração para todos que veem a ginástica como ferramenta de transformação humana.

Legenda: Isabelle Marciniak precisou deixar os treinos em 2023, após ser campeã com o trio adulto do Clube Agir no Campeonato Paranaense, para se dedicar ao tratamento. Foto: Reprodução / Instagram

O falecimento ocorreu no Hospital Nossa Senhora das Graças, e o sepultamento foi realizado na Capela do Cemitério Jardim Independência, em Araucária, sua cidade natal. Isabelle deixa os pais, Michelle e Marcelo Marciniak, que compartilharam a notícia da perda em suas redes sociais.