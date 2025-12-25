Neymar vai renovar com o Santos? Veja a situação do contrato

A situação de renovação entre Neymar e Santos deve ocorrer até o dia 28 de dezembro. O clube paulista aguarda a devolutiva do contrato até esta data e, caso seja necessário, fazer novos ajustes. O intuito também é evitar que o atleta fique livre no mercado. A informação é do ge.

O atleta tem contrato com a equipe até o dia 31 de dezembro, e o Peixe não quer abrir mão do camisa 10 apesar de ter alto custo.

Já o atleta segue em processo de recuperação após passar por cirurgia no joelho esquerdo. Assim, o jogador só deve retornar aos grados no início de fevereiro para a disputa do Paulista e do Brasileiro.