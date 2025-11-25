Diário do Nordeste
Neymar sofre nova lesão e não deve mais jogar pelo Santos este ano

Atacante teve lesão no joelho esquerdo e será desfalque nos 3 jogos finais do Peixe

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:03)
Jogada
Legenda: Neymar jogou poucas partidas pelo Santos em 2025
Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

O atacante Neymar não deve mais jogar em 2025. O atacante do Santos sofreu uma nova lesão, dessa vez no menisco do joelho esquerdo e deve ficar fora dos 3 jogos finais do Peixe no Brasileirão.  A informação é o ge.

Ele sentiu um incômodo no joelho esquerdo na partida contra o Mirassol, dia 19 de novembro, na Vila Belmiro, quando marcou um gol e foi poupado diante do Internacional, na última segunda-feira, em jogo no Beira-Rio.

Assim, ele deve iniciar o tratamento e ficar fora dos jogos contra Sport (28/11),  Juventude (3/12) e Cruzeiro (7/12).

Ele vinha de três jogos seguidos pelo Santos, ao atuar contra Flamengo, Palmeiras e Mirassol. O Santos está no Z4 da Série A com 38 pontos, na 17ª colocação. A equipe santista é rival direto de Fortaleza e Ceará na luta pela permanência.

