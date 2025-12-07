Diário do Nordeste
Rebaixamentos de Ceará e Fortaleza muda cearenses da Copa do Brasil; veja classificados

Ao todo, quatro times cearenses irão disputar a competição

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 20:34)
Jogada
Legenda: O Clássico-Rei alimenta a maior rivalidade do futebol cearense
Foto: Thiago Gadelha / SVM

Os rebaixamentos de Ceará e Fortaleza para a Série B do Brasileirão, sacramentados neste domingo (7), interferiram na quantidade de cearenses classificados para a Copa do Brasil de 2026. Ao todo, serão quatro representantes do estado na competição.

Ceará e Fortaleza poderiam assegurar vaga para a Copa do Brasil via Campeonato Brasileiro, caso tivessem permanecido na elite do Brasileirão. Mas como foram rebaixados, vão disputar a Copa do Brasil com vagas via Campeonato Cearense.

A terceira vaga via Campeonato Cearense ficou com o Maracanã, que terminou na terceira colocação do torneio estadual. A última vaga dos cearenses para a Copa do Brasil será via Taça Fares Lopes, que ficará com o Tirol.

Como não ficaram na Série A, Ceará e Fortaleza vão começar a disputa da Copa do Brasil logo na primeira fase. Maracanã e Tirol também iniciarão a trajetória nesta fase da disputa. A data prevista para o início do torneio é dia 18 de fevereiro.

