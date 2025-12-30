Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará aumenta investimento no futebol feminino para 2026; veja valor

Mesmo após rebaixamento do time masculino para a Série B e redução de orçamento, o clube aumentou o investimento

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 15:33)
Jogada
Legenda: O Ceará disputará 3 competições no time feminino em 2026
Foto: Wellerson Gomes / Ceará SC

O Ceará divulgou nesta terça-feira (30), a proposta orçamentária para a temporada 2026 aprovada pelo Conselho Deliberativo e detalhou os investimentos em todas as categorias. E o clube aumentou o investimento no futebol feminino para o ano que vem.

Apesar do rebaixamento e da redução de receita, o Alvinegro seguirá apostando na categoria. O Alvinegro planeja investir R$ 105.744.884,15 com o futebol profissional (71,8% do orçamento), sendo R$ 1.268.266,67 para a categoria feminina. A decisão vai de encontro a outros anos em que o Alvinegro foi rebaixado e encerrou o projeto.

O valor é próximo ao investido em 2022, quando o Alvinegro foi campeão da Série A2 feminina e conquistou o acesso para a elite: R$ 1,6 milhões.

Legenda: Em 2022, Ceará foi campeão da Série A2 do Brasileiro Feminino
Foto: KID JUNIOR / SVM

Comparativo

Para efeito de comparação, o orçamento para o futebol feminino na Proposta Orçamentária para 2023, era de apenas R$ 360.000,00, isso para jogar uma Série A1 do Brasileiro.

A queda abrupta de investimento foi justificada pelo rebaixamento do time masculino na Série A, impactando na formação do elenco para a Série A1 no futebol feminino, com uma campanha repleta de goleadas sofridas e 1 ponto conquistado em 15 jogos.

Após a campanha na A1, o Vovô desistiu de disputar a A2 em 2024, retornando o no ano seguinte para jogar a Série A3.

Busca pelo acesso na A3

Ou seja, mesmo com o rebaixamento na Série A no futebol masculino, o Ceará aumentou os investimentos para jogar a Série A3 em 2026, a 3ª Divisão, e buscar o acesso para A2.

No próximo ano, o Ceará disputará a Série A3 do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Cearense.

Com a temporada 2025 encerrada, o departamento de futebol feminino iniciou o planejamento e montagem do elenco para 2026. 

Assuntos Relacionados
Foto da sede do Fortaleza, no Pici

Jogada

Fortaleza aprova orçamento de R$ 225 milhões para 2026; valor é 42% menor que o de 2025

Com queda brusca após rebaixamento, Conselho Deliberativo define previsão de gastos para 2026

Daniel Farias Há 36 minutos

Jogada

Ceará aumenta investimento no futebol feminino para 2026; veja valor

Mesmo após rebaixamento do time masculino para a Série B e redução de orçamento, o clube aumentou o investimento

Vladimir Marques Há 43 minutos
Fortaleza futebol feminino

Jogada

Opinião: Fim das Leoas expõe fragilidade estrutural do Fortaleza no futebol feminino

Após temporada vitoriosa, projeto será descontinuado pelo clube

Crisneive Silveira Há 2 horas
Breno Lopes durante Fortaleza x Vitória

Jogada

Breno Lopes é vendido ao Coritiba por R$ 15 milhões; Fortaleza ficará com 50% do valor

Jogador de 29 anos chegou ao Tricolor do Pici em 2024

Redação 30 de Dezembro de 2025
homem

Jogada

Ex-Corinthians e Vasco, Witor Bastos é o novo Gerente de Mercado do Fortaleza

Clube passa por mudanças após rebaixamento para a Série B

Redação 30 de Dezembro de 2025
Bandeira do Ceará

Jogada

Conselho Deliberativo do Ceará aprova orçamento de 2026 por aclamação; veja detalhes

O clube alvinegro terá um corte de cerca de R$ 60 milhões em comparação a 2025

Samuel Conrado 30 de Dezembro de 2025