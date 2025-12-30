Ceará aumenta investimento no futebol feminino para 2026; veja valor

O Ceará divulgou nesta terça-feira (30), a proposta orçamentária para a temporada 2026 aprovada pelo Conselho Deliberativo e detalhou os investimentos em todas as categorias. E o clube aumentou o investimento no futebol feminino para o ano que vem.

Apesar do rebaixamento e da redução de receita, o Alvinegro seguirá apostando na categoria. O Alvinegro planeja investir R$ 105.744.884,15 com o futebol profissional (71,8% do orçamento), sendo R$ 1.268.266,67 para a categoria feminina. A decisão vai de encontro a outros anos em que o Alvinegro foi rebaixado e encerrou o projeto.

O valor é próximo ao investido em 2022, quando o Alvinegro foi campeão da Série A2 feminina e conquistou o acesso para a elite: R$ 1,6 milhões.

Legenda: Em 2022, Ceará foi campeão da Série A2 do Brasileiro Feminino Foto: KID JUNIOR / SVM

Comparativo

Para efeito de comparação, o orçamento para o futebol feminino na Proposta Orçamentária para 2023, era de apenas R$ 360.000,00, isso para jogar uma Série A1 do Brasileiro.

A queda abrupta de investimento foi justificada pelo rebaixamento do time masculino na Série A, impactando na formação do elenco para a Série A1 no futebol feminino, com uma campanha repleta de goleadas sofridas e 1 ponto conquistado em 15 jogos.

Após a campanha na A1, o Vovô desistiu de disputar a A2 em 2024, retornando o no ano seguinte para jogar a Série A3.

Busca pelo acesso na A3

Ou seja, mesmo com o rebaixamento na Série A no futebol masculino, o Ceará aumentou os investimentos para jogar a Série A3 em 2026, a 3ª Divisão, e buscar o acesso para A2.

No próximo ano, o Ceará disputará a Série A3 do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Cearense.

Com a temporada 2025 encerrada, o departamento de futebol feminino iniciou o planejamento e montagem do elenco para 2026.