Yago Pikachu deixa o Fortaleza e acerta com o Remo por duas temporadas

Jogador de 33 anos defendeu o Tricolor em cinco temporadas

Escrito por
Fernanda Alves e Vladimir Marques producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:18)
Jogada
Legenda: O atacante Pikachu foi uma das principais peças do elenco do Fortaleza nos últimos anos
Foto: Davi Rocha / SVM

Yago Pikachu deixou o Fortaleza para defender o Remo. O jogador de 33 anos defenderá o Leão Azul por duas temporadas. A equipe paraense vai disputar a Série A em 2026 após mais de três décadas.

Pikachu jogou cinco temporadas com a camisa Tricolor após uma passagem pelo Shimizu S-Pulse, em 2022. Em 2025, foram 53 jogos, com seis gols e três assistências. No total, são 286 partidas e 61 tentos marcados.

Revelado no Rival

Pikachu é cria das categorias de base do Paysandu, maior rival do Remo. O atleta defendeu a equipe entre 2006, na base, e 2015, já no profissional. Ele também passou cinco temporadas no Vasco ate se transferir para o Tricolor do Pici.

O Fortaleza se reapresentou com foco na temporada de 2026 na última segunda-feira (29). A equipe entra em campo no dia 11 de janeiro, quando enfrenta o Ferroviário na estreia do Campeonato Cearense.

