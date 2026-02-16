Reforços do Ceará se apresentarão nesta semana e poderão estrear contra o Floresta

Dois últimos reforços contratados pelo Ceará, o zagueiro Luiz Otávio e o atacante Wendel Silva se apresentarão nesta semana em Porangabuçu. Ambos têm chegadas previstas para iniciar os trabalhos na quarta-feira (18), quando o elenco retornará às atividades, e já ficarão disponíveis para atuar contra o Floresta, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Cearense, próximo domingo (22).

Luiz Otávio e Wendel Silva já foram regularizados e poderão entrar em campo na partida diante do Verdão da Vila.

“Muito feliz e honrado com a oportunidade de defender as cores do Ceará. Chego para ajudar no que estiver ao meu alcance para que o clube conquiste todos os seus objetivos deste ano. Teremos grandes desafios pela frente, mas não vai faltar empenho em nenhum momento”, disse Wendel Silva, que chega por empréstimo junto ao Santa Clara.

Já Luiz Otávio chega com contrato definitivo.

“Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade. A gente sabe que esse vai ser um ano desafiador, mas eu estou muito empenhado em contribuir com o meu trabalho para o bem do Ceará e para conquistar os objetivos do clube na temporada”, afirmou o zagueiro.