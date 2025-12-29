Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Yago Pikachu, do Fortaleza, se aproxima de acerto com o Remo para 2026

Jogador de 33 anos defendeu o Tricolor em cinco temporadas

Escrito por
Crisneive Silveira e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Yago Pikachu, jogador do Fortaleza.
Foto: Thiago Gadelha / SVM

Yago Pikachu está próximo de deixar o Fortaleza para defender o Remo. O staff do atacante de 33 anos e o clube paraense conversam para chegar a um denominador comum. A equipe paraense vai disputar a Série A em 2026 após mais de três décadas.

O contrato dele com o Leão do Pici possuia uma cláusula de renovação automática em caso de metas atingidas. O atleta de 33 anos retornou ao Tricolor do Pici em 2023. Ao todo são cinco temporadas vestindo a camisa Tricolor após uma passagem pelo Shimizu S-Pulse, em 2022. Em 2025, foram 53 jogos, com seis gols e três assistências. No total, são 286 partidas e 61 tentos marcados.

Pikachu é cria das categorias de base do Paysandu, maior rival do Remo. O atleta defendeu a equipe entre 2006, na base, e 2015, já no profissional. Ele também passou cinco temporadas no Vasco ate se transferir para o Tricolor do Pici.

O Fortaleza se reapresenta com foco na temporada de 2026 nesta segunda-feira (29). A equipe entra em campo no dia 11 de janeiro, quando enfrenta o Ferroviário na estreia do Campeonato Cearense.

Veja também

teaser image
Jogada

Fortaleza define orçamento para 2026 nesta segunda-feira e valor pode cair em 60%

teaser image
André Almeida

Experiência com SAF's e perfil técnico: quem é Pedro Martins, novo CEO do Fortaleza

teaser image
Jogada

Mercado de contratações do Fortaleza para 2026: veja quem chega, quem fica e quem vai sair

Assuntos Relacionados
Foto de Yeison Guzmán, jogador do Fortaleza

Jogada

Fortaleza empresta o meia Yeison Guzmán para o América de Cali

Guzmán já estava no radar da equipe colombiana e tinha o aval do técnico David González, que gosta do estilo de jogo do atleta

Fernanda Alves Há 1 hora
Yago Pikachu comemorando gol do Fortaleza contra o América-MG

Jogada

Yago Pikachu, do Fortaleza, se aproxima de acerto com o Remo para 2026

Jogador de 33 anos defendeu o Tricolor em cinco temporadas

Crisneive Silveira e Fernanda Alves Há 1 hora
Foto de Juninho Quixadá, novo reforço do Quixadá

Jogada

Aos 40 anos, Juninho Quixadá acerta com Quixadá para o Cearense e pretende se aposentar no clube

O experiente atleta já se apresentou ao clube e vai disputar o Campeonato Cearense de 2026 pelo Canarinho do Sertão

Samir de Carvalho* Há 2 horas

Jogada

Paulo Baya deixa o Ceará e retorna ao Primavera para o Paulistão

Jogador de 26 anos teve pouco espaço no Alvinegro

Redação 29 de Dezembro de 2025
Filipe Luís em ação no comando do Fortaleza

Jogada

Fim da novela: Filipe Luís renova com o Flamengo até 2027

Treinador iniciou como técnico da equipe principal em outubro de 2024

Redação 29 de Dezembro de 2025
jogadores

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda, dia 29 de dezembro de 2025

Redação 29 de Dezembro de 2025