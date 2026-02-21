Fortaleza x Ferroviário: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Ferroviário se enfrentam mais uma vez neste sábado (21), a partir das 17h, no Estádio Presidente Vargas (PV), em jogo da semifinal do Campeonato Cearense que vai definir quem será o primeiro finalista da competição.

O Tricolor de Aço tem a vantagem de ter vencido a primeira partida por 2 a 0, podendo perder até por um gol de diferença, ou empatar, para chegar à final do Manjadinho. Thiago Carpini pode promover a estreia de GB como centroavante, já que Bareiro foi negociado para o Boca Juniors-ARG.

O Fortaleza segue tentando ampliar o elenco para a Série B. Paulo Baya e Welliton, atacantes do Primavera-SP têm negociação avançada com o Leão. O atacante Gonzalo Mastriani, do Athletico, está no radar do Tricolor para ser o novo centroavante.

O Ferroviário tem a pressão de vencer e se manter vivo na competição. No duelo anterior, o treinador Nuno Pereira não contou com os atletas Lucas Black e Thalisson, com lesões no músculo adutor direito e músculo posterior esquerdo.

O Tubarão da Barra esteve a última vez em uma final no ano de 2017, quando enfrentou o Ceará e o Alvinegro foi campeão. O Ferroviário teve o título de campeão cearense pela última vez em 1995, há 31 anos.

Legenda: O Fortaleza tem uma vantagem de dois gols para chegar na final do Cearense Foto: KID JUNIOR / SVM

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela TV Verdes Mares. O Diário do Nordeste fará o Tempo Real e a Verdinha fará a transmissão ao vivo pela 92.5 e no YouTube do Jogada, no @jogadasvm.

PALPITES

COMO CHEGAM AS EQUIPES

O elenco tricolor sabe da vantagem, mas não se apega ao resultado por 2 a 0. A equipe sabe da dificuldade de enfrentar o Ferroviário, que ainda enxerga a chance de se classificar para a final do Manjadinho.

Carpini tem a opção de mudar o esquema tático após cinco partidas com o 3-5-2. O treinador pode escolher ou o 4-3-3 ou o 4-4-2, já que houve a reposição da maioria das peças que faltavam no grupo.

O Ferroviário chega para o confronto pressionado para reverter o resultado do jogo de ida. A equipe ainda não conseguiu reverter nenhum placar adverso com essa diferença de gols na temporada em 8 partidas.

A expectativa é dos retornos do volante Lucas Black, que desfalcou o time no jogo de ida por lesão muscular no adutor direito e o meia Thalisson, com lesão muscular na posterior esquerda e também foi desfalque.

Se eles não puderem jogar, João Neto e Brayan devem ser mantidos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza:

Brenno; Mailton, Brítez, Cardona, Gabriel Fuentes; Lucas Sasha, Pierre, Pochettino; Vitinho, Luiz Fernando, GB. Técnico: Thiago Carpini.

Ferroviário:

Sivaldo Júnior, Ramires, Léo Paraíso, Iago Fabrício e Pedrinho, Luan, João Neto, Brayan, Yair Mena, Kiuan e Jefinho. Técnico: Nuno Pereira.

ARBITRAGEM

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CBF Elite)

Árbitro Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Anderson da Silva Rodrigues (CBF Elite)

Quarto Árbitro: Renato Pinheiro (CBF Elite)

Quinta Árbitra: Michelle Peixoto Safatle (CBF Elite)

VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CBF Elite)