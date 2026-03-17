Enquete BBB 26: quem se destacou no Sincerão desta segunda (16)?
Vote em quem você acha que protagonizou a dinâmica do reality.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:35)
A dinâmica do Sincerão movimentou a casa do BBB 26 na noite desta segunda-feira (16). A dinâmica contou com a participação de todos os participantes.
A atividade consistiu em apontar quem na casa "faz alguém de bobo" e é "feito de bobo". A brincadeira provocou discussões, acusações e muita intriga.
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