Após críticas, cantor Afroito justifica vaquinha de R$ 1 milhão para comprar casa

O cantor Afroito causou polêmica nas redes sociais ao abrir uma vaquinha on-line no valor de R$ 1 milhão para comprar uma casa. Após uma avalanche de críticas, o artista usou as redes sociais nesta quarta-feira (29) para se defender e explicar o motivo de ter pedido o dinheiro aos fãs.

Segundo Afroito, ele quer adquirir o imóvel porque precisa de um espaço para ensaios e produções de seus conteúdos, além de quitar dívidas de aluguel atrasado. Ele diz que já investiu tempo e dinheiro na casa para deixá-la "habitável", sendo mais lógico conseguir comprá-la.

Com toda a repercussão negativa da vaquinha, o cantor também pediu respeito e compreensão do público.

"Eu preferi pedir ajuda das pessoas que curtem meu trabalho, que gostam de mim. Não pedi para ninguém me dar o valor de cheio. Eu entendo as críticas e respeito todas as pessoas como ser humano, então nesse momento gostaria de ser humanizado”, desabafou.

Afroito ainda se desculpou com as pessoas que "se sentiram ofendidas" com a sua "necessidade”. Ele disse que irá continuar com a vaquinha on-line ativa, prometendo um “retorno gigantesco” aos fãs que colaborarem com os valores.

Assista ao vídeo

Vaquinha de R$ 1 milhão

Na última semana, o cantor divulgou uma vaquinha com meta de R$ 1 milhão para pagar as despesas da casa onde mora. Segundo Afroito, o aluguel do imóvel está atrasado há seis meses, acumulando uma dívida de aproximadamente R$ 50 mil.

"Cometi um erro gravíssimo. Mesmo sem previsão de shows, aluguei uma casa que estava fechada durante 10 anos. Eu moro aqui há um ano, no intuito de, em um melhor momento, torná-la o meu lar definitivo. Porém, com contas atrasadas, é praticamente impossível”, justificou ele em um vídeo publicado no Instagram. Logo depois, os seguidores questionaram as intenções dele com a campanha.

Em seu perfil na rede social, ele deixou o link da vaquinha, afirmando ter “esperança” de que arrecadará o dinheiro para “sair do pesadelo da inadimplência”. Até a tarde desta quarta-feira (29), a campanha arrecadou R$ 8.395.

Para quem contribuir com a vaquinha, o artista diz ter preparado recompensas financeiras, além de um show de voz e pandeiro por 50 minutos no valor de R$ 15 mil. Ele também se colocou à disposição para contratos de participação musical, no valor de R$ 3 mil.

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Quem é Afroito?

O cantor Afroito nasceu em Recife e se define como um artista independente. Na música, ele mistura elementos da cultura popular nordestina com ritmos urbanos e brega.

Já lançou álbuns como Menga e Lebaron, tendo como músicas mais populares "Reza Juremeira", "Desejo" e "Olho D’água". Ele acumula mais de 128 mil ouvintes mensais na plataforma Spotify.

No Instagram, tem mais de 47 mil seguidores, rede social em que publica conteúdos sobre as produções de arte e instrumentos musicais.