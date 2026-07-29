Glen Hansard, vencedor do Oscar, morre aos 56 anos em acidente de moto

O músico, compositor e ator irlandês Glen Hansard morreu, aos 56 anos, na madrugada desta quarta-feira (29), após sofrer um acidente de moto em Dublin, na Irlanda. Conhecido mundialmente pelo filme "Apenas uma Vez" e pela canção "Falling Slowly", vencedora do Oscar de Melhor Canção Original em 2008, ele chegou a ser atendido por equipes de emergência, mas não resistiu aos ferimentos.

A morte foi confirmada pela equipe de Glen, que lamentou a perda e agradeceu o trabalho dos serviços de emergência no atendimento. A polícia irlandesa informou que o acidente ocorreu nas primeiras horas da manhã, no oeste de Dublin, e as circunstâncias da colisão estão sob investigação.

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"É com o coração partido que anunciamos o falecimento de Glen Hansard, que faleceu na madrugada de hoje, após um acidente de trânsito em Dublin", confirmou a ATC Management.

Hansard havia sido anunciado como uma das atrações do festival Best of Blues and Rock, previsto para novembro deste ano no Brasil, onde faria a abertura de apresentações de Eddie Vedder. A organização do evento divulgou uma nota de pesar em homenagem ao músico, destacando a relevância dele para a música internacional.

Destaque no Oscar

Nascido em Dublin, Glen Hansard iniciou a carreira como músico de rua ainda na adolescência, em 1990.

Ele foi o responsável pela fundação da banda de rock The Frames, grupo que se tornou um dos principais nomes da cena musical irlandesa e, paralelamente, desenvolveu trabalhos como ator, ganhando projeção internacional ao estrelar o filme independente "Apenas Uma Vez" ou "Once", em inglês, lançado em 2007.

Com o trabalho, inclusive, o artista alcançou o maior reconhecimento da carreira. A música "Falling Slowly", que ele escreveu e interpretou ao lado da cantora e compositora Markéta Irglová, foi a vencedora do Oscar de Melhor Canção Original em 2008. O sucesso do longa também deu origem a uma adaptação para a Broadway, premiada com diversos Tony Awards.

Hansard era reconhecido por suas composições de influência folk e rock. Por conta da relevância artística, a notícia da morte levou a uma séride manifestações de pesar de artistas, fãs e autoridades irlandesas, que destacaram a contribuição dele para a música e para a cultura do país.