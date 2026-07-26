Marvel anuncia David Jonsson como o novo Pantera Negra

Ator de 'A Longa Marcha' vai viver o filho de T'Challa, interpretado por Chadwick Boseman.

Escrito por Paulo Roberto Maciel paulo.maciel@svm.com.br
26 de Julho de 2026 - 14:14
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Legenda: "Pantera Negra 3" estreia em 15 de dezembro de 2028, nos Estados Unidos.
Foto: JESSE GRANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

David Jonsson será o novo Pantera Negra. A novidade foi anunciada pelo Marvel Studios nesse sábado (25), durante a San Diego Comic-Con (SDCC), nos Estados Unidos.

O ator vai interpretar T'Challa II, filho do rei T'Challa, e assumirá o manto do protetor de Wakanda após a morte do ator Chadwick Boseman, em agosto de 2020.

Atualmente, o título de Pantera Negra pertence à atriz Letitia Wright, que vive Shuri, a irmã de T'Challa.

Ela retorna para a sequência junto de Winston Duke, no papel do guerreiro M'Baku.

"Pantera Negra 3" tem previsão de lançamento para 15 de dezembro de 2028. A direção ficará novamente sob o comando de Ryan Coogler.

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Quem é David Jonsson?

Nascido na Inglaterra em 1993, David Jonsson já garantiu papéis em filmes de grande sucesso de público e crítica nos últimos anos.

Entre eles estão a série de televisão "Industry" (2020–22), da BBC Two e HBO, bem como os filmes "Rye Lane" (2023), "Alien: Romulus" (2024) e "A Longa Caminhada" (2025).

Além dos projetos em Hollywood, Jonsson está desenvolvendo seu primeiro roteiro para televisão, Hype, com a Clerkenwell Films.

O que mais o Marvel Studios anunciou?

No mesmo painel, também foi revelado que Ryan Gosling irá viver o Motoqueiro Fantasma no Universo Cinematográfico da Marvel (UCM).

O filme será dirigido por Shawn Levy, responsável por outros projetos estrelados por Gosling, como o recente "Devoradores de Estrelas" (2026).

Mas, sem dúvidas, o destaque da noite foram as novas informações sobre "Vingadores: Doutor Destino", que estreia em 17 de dezembro deste ano.

Além de um novo pôster, o público pôde ter um vislumbre da interpretação de Robert Downey Jr. como  o vilão título do filme.

A Marvel também exibiu um trecho inédio do longa-metragem, centrada na história entre o vilão e o Quarteto Fantástico.

No trecho, a Mulher Invisível de Vanessa Kirby fala sobre Destino, enquanto ele afirma que “essas pessoas” viveram vidas roubadas, e que agora terão de devolvê-las.

O passado entre Destino e o Reed Richards de Pedro Pascal ficou no centro da apresentação.

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