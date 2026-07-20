'Vingadores: Doutor Destino' tem primeiro trailer oficial divulgado; assista

A Marvel Studios divulgou, nesta segunda-feira (20), o primeiro trailer oficial de "Vingadores: Doutor Destino". O filme está previsto para estrear nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro.

O material marca o retorno de Robert Downey Jr. ao Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) após sete anos. Diferente da última aparição do ator como Homem de Ferro, dessa vez, ele interpretará o vilão que dá nome ao longa-metragem.

No lado dos heróis, se destacam personagens já conhecidos do público como Steve Rogers, Thor, Shang-Chi, além do Quarteto Fantástico.

O núcleo de Wakanda, país de origem do Pantera Negra, também marca presença na prévia, assim como os Novos Vingadores e o Capitão América de Sam Wilson.

Retorno dos X-Men

Essa também é a primeira vez que a equipe dos X-Men dará as caras no UCM. Logo no início do trailer, é possível ver o professor Xavier e Magneto, interpretados novamente por Patrick Stewart e Ian McKellen, respectivamente.

Ao longo do material, também aparecem o Ciclope (James Paul Marsden), Gambit (Channing Tatum) e Mística (Rebecca Romijn).

Sinopse

Heróis icônicos de três universos diferentes são colocados em rota de colisão mortal e enfrentam uma ameaça existencial sem precedentes, diferente de tudo que já vivenciaram antes.

Elenco