Ivete Sangalo e Bell Marques encerram o Fortal 2026 neste domingo (26); veja programação

A programação do Fortal 2026 para este domingo (26), último dia de festa, terá muito axé. Se apresentam, no Corredor da Folia, os veteranos Bell Marques e Ivete Sangalo. Outros destaques da noite são Durval Lelys e Pimenta Malagueta.

No tradicional Camarote Mucuripe, haverá ainda apresentações de Eric Land, Litto Lins e Syon Trio.

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Confira a programação completa de hoje:

Programação Fortal 2026 deste domingo (26)

Corredor da folia

19h: Abertura da Cidade Fortal

Abertura da Cidade Fortal 20h: Siriguella - Bell Marques

Siriguella - Bell Marques 20h45: Resenha - Rogerinho, Tito, Núzio, Jotavê e Thales Play

Resenha - Rogerinho, Tito, Núzio, Jotavê e Thales Play 22h: Se Lança: Ivete Sangalo

Palco Arena

Alexandre Peixe

Pimenta Malagueta

DJ Justa Music

Camarote Mucuripe

Durval Lelys

Eric Land

Litto Lins

Syon Trio

*A sequência dos nomes não está relacionada à ordem de programação dos shows.

Operação integrada de segurança, trânsito e saúde

Neste ano, o planejamento do Fortal 2026 organizou ações nas áreas de segurança, trânsito, fiscalização, saúde e transporte para atender o público do evento. As medidas foram tomadas contando com uma integração entre o poder público e a organização do evento.

Dentre algumas das ações, há o plano de prevenção e enfrentamento à importunação sexual e à violência contra a mulher. As equipes foram capacitadas para garantir o acolhimento adequado às vítimas, assim como orientar sobre os direitos e fazer o encaminhamento correto em eventuais ocorrências.

Transmissão Fortal 2026

Na virada deste domingo (26) para segunda-feira (27), às 00h55, a TV Verdes Mares vai levar ao público os principais momentos do Fortal 2026.

A cobertura será comandada por Dan Viana e Niara Meirele direto da avenida e dos shows do Camarote Mucuripe.

Serviço

FORTAL 2026