Ivete Sangalo e Bell Marques encerram o Fortal 2026 neste domingo (26); veja programação

Último dia de festa reúne grandes nomes da música nacional.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
26 de Julho de 2026 - 07:00 (Atualizado às 08:35)
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Legenda: Bell Marques é conhecido por conduzir micaretas em todo o país e marca a história do Fortal com apresentações memoráveis.
Foto: Thiago Gadelha/SVM.

A programação do Fortal 2026 para este domingo (26), último dia de festa, terá muito axé. Se apresentam, no Corredor da Folia, os veteranos Bell Marques e Ivete Sangalo. Outros destaques da noite são Durval Lelys e Pimenta Malagueta.

No tradicional Camarote Mucuripe, haverá ainda apresentações de Eric Land, Litto Lins e Syon Trio.

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Confira a programação completa de hoje:

Programação Fortal 2026 deste domingo (26)

Corredor da folia

  • 19h: Abertura da Cidade Fortal
  • 20h: Siriguella - Bell Marques
  • 20h45: Resenha - Rogerinho, Tito, Núzio, Jotavê e Thales Play
  • 22h: Se Lança: Ivete Sangalo

Palco Arena

  • Alexandre Peixe
  • Pimenta Malagueta
  • DJ Justa Music

Camarote Mucuripe

  • Durval Lelys
  • Eric Land
  • Litto Lins
  • Syon Trio

*A sequência dos nomes não está relacionada à ordem de programação dos shows.

Operação integrada de segurança, trânsito e saúde 

Neste ano, o planejamento do Fortal 2026 organizou ações nas áreas de segurança, trânsito, fiscalização, saúde e transporte para atender o público do evento. As medidas foram tomadas contando com uma integração entre o poder público e a organização do evento. 

Dentre algumas das ações, há o plano de prevenção e enfrentamento à importunação sexual e à violência contra a mulher. As equipes foram capacitadas para garantir o acolhimento adequado às vítimas, assim como orientar sobre os direitos e fazer o encaminhamento correto em eventuais ocorrências.

Transmissão Fortal 2026

Na virada deste domingo (26) para segunda-feira (27), às 00h55, a TV Verdes Mares vai levar ao público os principais momentos do Fortal 2026.

A cobertura será comandada por Dan Viana e Niara Meirele direto da avenida e dos shows do Camarote Mucuripe.

Serviço

FORTAL 2026

  • Data: 23 a 26 de julho de 2026
  • Local: Cidade Fortal – Bairro Manoel Dias Branco – Fortaleza (CE)
  • Informações: @fortaloficial | www.fortal.com.br
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