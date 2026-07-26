Ivete Sangalo e Bell Marques encerram o Fortal 2026 neste domingo (26); veja programação

A programação do Fortal 2026 para este domingo (26), último dia de festa, terá muito axé. Se apresentam, no Corredor da Folia, os veteranos Bell Marques e Ivete Sangalo. Outros destaques da noite são Durval Lelys e Pimenta Malagueta.
No tradicional Camarote Mucuripe, haverá ainda apresentações de Eric Land, Litto Lins e Syon Trio.
Confira a programação completa de hoje:
Programação Fortal 2026 deste domingo (26)
Corredor da folia
- 19h: Abertura da Cidade Fortal
- 20h: Siriguella - Bell Marques
- 20h45: Resenha - Rogerinho, Tito, Núzio, Jotavê e Thales Play
- 22h: Se Lança: Ivete Sangalo
Palco Arena
- Alexandre Peixe
- Pimenta Malagueta
- DJ Justa Music
Camarote Mucuripe
- Durval Lelys
- Eric Land
- Litto Lins
- Syon Trio
*A sequência dos nomes não está relacionada à ordem de programação dos shows.
Operação integrada de segurança, trânsito e saúde
Neste ano, o planejamento do Fortal 2026 organizou ações nas áreas de segurança, trânsito, fiscalização, saúde e transporte para atender o público do evento. As medidas foram tomadas contando com uma integração entre o poder público e a organização do evento.
Dentre algumas das ações, há o plano de prevenção e enfrentamento à importunação sexual e à violência contra a mulher. As equipes foram capacitadas para garantir o acolhimento adequado às vítimas, assim como orientar sobre os direitos e fazer o encaminhamento correto em eventuais ocorrências.
Transmissão Fortal 2026
Na virada deste domingo (26) para segunda-feira (27), às 00h55, a TV Verdes Mares vai levar ao público os principais momentos do Fortal 2026.
A cobertura será comandada por Dan Viana e Niara Meirele direto da avenida e dos shows do Camarote Mucuripe.
Serviço
FORTAL 2026
- Data: 23 a 26 de julho de 2026
- Local: Cidade Fortal – Bairro Manoel Dias Branco – Fortaleza (CE)
- Informações: @fortaloficial | www.fortal.com.br