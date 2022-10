Rihanna lança clipe para 'Lift Me Up', música inédita para trilha sonora de 'Pantera Negra'

Após um hiato de seis anos, a canção que marcou o retorno de Rihanna à indústria musical, 'Lift Me Up', ganhou um clipe oficial nesta sexta-feira (28). O vídeo foi publicado na conta da artista no Youtube e teve mais de 30 milhões de visualizações em poucas horas de divulgação.

A música faz parte da trilha sonora do filme "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre". Nas imagens, "Riri" aparece em um pôr do sol na praia. O cenário intercala com cenas do longa, que chega aos cinemas em 10 de novembro.

Veja o clipe de 'Lift Me Up' com Rihanna

A canção, lançada nesta madrugada, é uma homenagem ao ator Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra, que faleceu em 2020, vítima de câncer.

Para a alegria dos fãs, foi anunciado que a diva ainda lançará 'Born Again' no próximo dia 4 de novembro. A música também irá compor o longa.

Desde janeiro de 2016, a artista pop estava afastada dos palcos e não lançava novos trabalhos. A última produção foi o álbum "Anti".