Anitta será atração no desfile da marca de lingerie de Rihanna

Anitta será uma das atrações musicais do "Savage x Fenty Show Vol. 4", desfile anual da marca de lingerie de Rihanna, que estreia em novembro no Amazon Prime Video. A funkeira foi confirmada em um teaser do evento publicado pela cantora e empresária na tarde desta terça-feira (25).

"A contagem regressiva começa agora", indicou Rihanna. No Twitter, a brasileira expressou "muita gratidão".

Rihanna publicou teaser para o desfile:

Já nos comentários da publicação de Rihanna no Instagram, Anitta falou sobre sua admiração pela artista de Barbados: "Simplesmente a melhor. Você é meu tudo", disse.

Desfile

A quarta edição do desfile da Savage x Fenty chega ao Prime Video no próximo dia 9 de novembro.

Além de Anitta, cantam Burna Boy, Don Toliver e Maxwell. No desfile, modelos e personalidades como Cara Delevingne, Irina Shayk e Lily Singh, Ángela Aguilar, Avani Gregg e Bella Poarch estão confirmados.