As provas objetivas e discursivas do concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) serão aplicadas no próximo domingo (16) em todos os estados do Brasil. No total, são 545 vagas imediatas com formação de cadastro de reserva para as áreas médica, assistencial e administrativa.

O concurso reuniu 546.042 inscritos, segundo relação divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pela seleção.

Confira os editais completos

>> Edital EBSERH/Nacional - Área Médica

>> Edital EBSERH/Nacional - Área Assistencial

>> Edital EBSERH/Nacional - Área Administrativa

Com a data do certame se aproximando, o Diário do Nordeste listou dicas para te ajudar a se preparar para as provas (Acompanhe abaixo).

Como consultar o local de prova?

Os locais de prova foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Para quem ainda não fez a consulta, é possível conferir o local na página oficial da banca organizadora, basta informar o número de CPF do candidato.

Que horas começa a prova?

A prova será aplicada no próximo domingo (16), das 8h às 12h. Conforme o edital, as quatro horas de duração das provas incluem o tempo para leitura das instruções, coleta de digital e preenchimento das folhas de respostas.

Os portões de todas as unidades de aplicação serão fechados trinta minutos antes do início das provas, às 7h30, observando o horário oficial de Brasília.

Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 (sessenta) minutos antes do fechamento dos portões para realização das provas, munidos de documento físico de identidade com foto, de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e cartão de convocação para as provas.

Quais documentos são aceitos?

Serão considerados documentos de identidade:

carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares;

carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);

passaporte brasileiro;

certificado de reservista;

carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valem como identidade;

carteiras de trabalho ou carteira nacional de habilitação com foto.

O que pode e o que não pode?

Segundo o edital, somente será permitido que os candidatos realizem lanches de rápido consumo no local de prova (ex.: barra de cereal), devendo permanecer sempre à vista do fiscal/aplicadores de prova.

Durante o período de realização das provas, não será permitido ao candidato:

o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço, qualquer tipo de arma ou objetos similares;

fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio, controle de alarme de carro, pendrive, fone de ouvido, calculadora, notebook, ipod, tablet, gravador, ponto eletrônico, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico.

Equipamentos tais como: telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos do(a) candidato(a), enquanto na sala de prova, deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, sendo acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova.

O descumprimento destas instruções implicará na eliminação do candidato.

