Telebras abre concurso com 930 vagas e salários de R$ 11,6 mil

A Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) abriu, nesta quinta-feira (11), as inscrições de concurso público, que oferta 930 vagas de nível superior, sendo 15 delas imediatas e o restante para cadastro de reserva.

O cargo ofertado é o de Especialista em Gestão de Telecomunicações, com oportunidades disponíveis em 15 especialidades. Os postos de trabalho estão distribuídos em Brasília e no Rio de Janeiro.

A remuneração inicial é de R$ 11.680,78, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Como se inscrever?

Interessados podem se inscrever até as 18h do dia 2 de janeiro de 2026, pelo site do Cebraspe, entidade responsável pelo certame. O valor da taxa é de R$ 130. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição até o próximo domingo (14).

O certame reserva 30% das vagas para candidatos negros (pretos ou pardos), indígenas e quilombolas; e 5% para pessoas com deficiência (PcDs).

O processo seletivo será por provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. As provas serão aplicadas no dia 8 de fevereiro de 2026.