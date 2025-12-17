Inscrições para seleção do IBGE terminam nesta quarta-feira (17)

As inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam nesta quarta-feira (17). O certame oferta 9 mil vagas temporárias em todo o País, com salários de até R$ 3,3 mil.

Interessados podem se candidatar até as 23h59, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Para confirmar a participação, os candidatos devem efetuar o pagamento do boleto da taxa de inscrição até quinta-feira (18).

Vagas

O processo seletivo oferta 9 mil vagas temporárias, para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento (AMP) e de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). Para o Ceará, são ofertadas 463 vagas.

A remuneração para agente é de R$ 2.676,24 e o de supervisor é de R$ 3.379.

>> Veja edital completo

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão aplicadas no dia 1º de março de 2026.

Conforme o edital, os aprovados serão contratados temporariamente para a "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional". Os prazos dos contratos serão de um ano, podendo ser prorrogados para até três anos.