Seleção do IBGE: veja salários e benefícios para o cargo de SCQ

O Processo Seletivo Simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas até esta quinta-feira (11). A seleção oferta 1.110 vagas temporárias para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), sendo 46 distribuídas em 17 municípios cearenses.

A remuneração é de R$ 3.379, e o candidato precisa ter o Ensino Médio completo, bem como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ou provisória, no mínimo categoria B, no prazo de validade.

Os candidatos selecionados vão atuar nas pesquisas econômicas e sociodemográficas do IBGE. Entre as funções atribuídas ao profissional, destaca-se a tarefa de acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos.

Veja também Papo Carreira Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (8) Papo Carreira Veja concursos públicos com inscrições abertas em dezembro de 2025

A taxa de inscrição é de R$ 38,50 e pode ser feita através do portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A seleção acontecerá por meio de uma prova objetiva a ser realizada em 22 de fevereiro de 2026. O resultado final está previsto para sair dia 30 de abril.

>>> Confira o edital.

Benefícios do cargo

A jornada de trabalho para a função de SCQ é de 40 horas semanais, ou seja, 8 horas diárias. Conforme o edital de seleção, os benefícios para o cargo são:

Auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175;

Auxílio-transporte;

Auxílio Pré-escolar;

Férias proporcionais;

13º salário proporcional;

As vagas estão distribuídas por modalidade de concorrência, sendo 715 destinadas à Ampla Concorrência (AC), 275 a Pessoas Pretas ou Parda (PPPs), 33 a Pessoas Indígenas (PIs), 22 a Pessoas Quilombolas (PQs) e 55 a Pessoas com Deficiência (PcDs).

Confira as datas principais do cronograma de seleção

Período de inscrições: até 11/12;

Pagamento da taxa para quem teve a isenção negada: 2/1/2026 até 5/1/2026;

Aplicação da Prova Objetiva: 22/2/2026;

Resultado definitivo da prova objetiva: 27/3/2026;

Resultado final: 30/4/2026;

O cronograma completo pode ser conferido no edital do processo seletivo.