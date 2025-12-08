Seleção do IBGE: veja salários e benefícios para o cargo de SCQ
Processo seletivo oferta 1.110 vagas temporárias para Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ).
O Processo Seletivo Simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas até esta quinta-feira (11). A seleção oferta 1.110 vagas temporárias para o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), sendo 46 distribuídas em 17 municípios cearenses.
A remuneração é de R$ 3.379, e o candidato precisa ter o Ensino Médio completo, bem como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ou provisória, no mínimo categoria B, no prazo de validade.
Os candidatos selecionados vão atuar nas pesquisas econômicas e sociodemográficas do IBGE. Entre as funções atribuídas ao profissional, destaca-se a tarefa de acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos.
A taxa de inscrição é de R$ 38,50 e pode ser feita através do portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A seleção acontecerá por meio de uma prova objetiva a ser realizada em 22 de fevereiro de 2026. O resultado final está previsto para sair dia 30 de abril.
Benefícios do cargo
A jornada de trabalho para a função de SCQ é de 40 horas semanais, ou seja, 8 horas diárias. Conforme o edital de seleção, os benefícios para o cargo são:
- Auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175;
- Auxílio-transporte;
- Auxílio Pré-escolar;
- Férias proporcionais;
- 13º salário proporcional;
As vagas estão distribuídas por modalidade de concorrência, sendo 715 destinadas à Ampla Concorrência (AC), 275 a Pessoas Pretas ou Parda (PPPs), 33 a Pessoas Indígenas (PIs), 22 a Pessoas Quilombolas (PQs) e 55 a Pessoas com Deficiência (PcDs).
Confira as datas principais do cronograma de seleção
- Período de inscrições: até 11/12;
- Pagamento da taxa para quem teve a isenção negada: 2/1/2026 até 5/1/2026;
- Aplicação da Prova Objetiva: 22/2/2026;
- Resultado definitivo da prova objetiva: 27/3/2026;
- Resultado final: 30/4/2026;
O cronograma completo pode ser conferido no edital do processo seletivo.