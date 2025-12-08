Diário do Nordeste
Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (8)

Confira detalhes dos editais e como se candidatar.

(Atualizado às 08:10)
Papo Carreira
Imagem de candidato realizado concurso ou seleção pública.
Legenda: Há vagas em concursos e seleções públicas para Fortaleza e diversas cidades do interior.
Foto: Shutterstock.

O Ceará tem diversos concursos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (8). Há oportunidades em várias localidades, com salários que chegam a R$ 16 mil.

VEJA OS CONCURSOS ABERTOS

Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal tem concurso público aberto com vagas de nível superior para contratação imediata. 

Há seleção para os cargos de: arquiteto, engenheiro civil, engenheiro de segurança, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico e médico do trabalho.

Para as funções de Arquiteto e Engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, com remuneração mensal de R$ 16.495. Para o cargo de Médico do Trabalho, a jornada prevista é de 6 horas diárias, com salário de R$ 12.371 mensais. 

As inscrições estão abertas até esta segunda, no site da Cesgranrio, responsável pelo certame. A taxa de inscrição é no valor de R$ 68. 

>> Acesse o edital do concurso

Prefeitura de Viçosa do Ceará 

A Prefeitura de Viçosa do Ceará também tem concurso aberto com inscrições abertas até esta segunda. São 139 vagas para os níveis médio e superior.

A inscrição dos candidatos é feita no portal do Instituto Consulpam. As remunerações são de até R$ 4.318,18.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 150, dependendo da escolaridade exigida pela vaga. O prazo para solicitação de isenção da quantia já fora encerrado. 

>> Confira edital do concurso

Prefeitura de Fortaleza 

Sistema Único de Assistência Social

A Prefeitura de Fortaleza abriu seleção pública com 32 vagas para o Sistema Único de Assistência Social (Suas). Serão selecionados candidatos de nível superior de Pedagogia e Terapia Ocupacional. 

As vagas são para convocação imediata e para formação de cadastro de reserva. O edital ainda prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente. A remuneração prevista é de R$ 2.949,77, além de auxílio-transporte e auxílio-refeição.

As inscrições estão abertas e seguem até as 23h59 do dia 14 de dezembro, exclusivamente pelo Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza. A taxa de inscrição é no valor de R$ 120.

>> Confira o edital completo da seleção

Professor substituto

A Prefeitura de Fortaleza também está selecionando candidatos para formar cadastro de reserva de professores substitutos nas áreas de Pedagogia e Pedagogia Bilíngue.

Os profissionais selecionados terão a remuneração de R$ 33,82 por hora/aula, valor que inclui a regência de classe, além da possibilidade de recebimento de benefícios previstos na legislação municipal, como auxílio de dedicação integral e auxílio deslocamento.

Os aprovados atenderão a demandas temporárias da Secretaria Municipal da Educação (SME). As inscrições são feitas online e vão até o dia 22 deste mês de dezembro.

>>> Confira o edital completo

Prefeitura de Acarape

A Prefeitura de Acarape tem concurso aberto para preenchimento de 100 vagas para diferentes cargos de professor no Município. A remuneração prevista é de até R$ 2.433,88

Quem quiser se candidatar deve acessar o portal do Instituto Consulpam até 22 de dezembro. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 140. O prazo para solicitar isenção já foi encerrado. 

>> Veja o edital do concurso

