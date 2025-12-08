Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (8)

O Ceará tem diversos concursos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (8). Há oportunidades em várias localidades, com salários que chegam a R$ 16 mil.

VEJA OS CONCURSOS ABERTOS

Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal tem concurso público aberto com vagas de nível superior para contratação imediata.

Há seleção para os cargos de: arquiteto, engenheiro civil, engenheiro de segurança, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico e médico do trabalho.

Para as funções de Arquiteto e Engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, com remuneração mensal de R$ 16.495. Para o cargo de Médico do Trabalho, a jornada prevista é de 6 horas diárias, com salário de R$ 12.371 mensais.

As inscrições estão abertas até esta segunda, no site da Cesgranrio, responsável pelo certame. A taxa de inscrição é no valor de R$ 68.

Prefeitura de Viçosa do Ceará

A Prefeitura de Viçosa do Ceará também tem concurso aberto com inscrições abertas até esta segunda. São 139 vagas para os níveis médio e superior.

A inscrição dos candidatos é feita no portal do Instituto Consulpam. As remunerações são de até R$ 4.318,18.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 150, dependendo da escolaridade exigida pela vaga. O prazo para solicitação de isenção da quantia já fora encerrado.

Prefeitura de Fortaleza

Sistema Único de Assistência Social

A Prefeitura de Fortaleza abriu seleção pública com 32 vagas para o Sistema Único de Assistência Social (Suas). Serão selecionados candidatos de nível superior de Pedagogia e Terapia Ocupacional.

As vagas são para convocação imediata e para formação de cadastro de reserva. O edital ainda prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente. A remuneração prevista é de R$ 2.949,77, além de auxílio-transporte e auxílio-refeição.

As inscrições estão abertas e seguem até as 23h59 do dia 14 de dezembro, exclusivamente pelo Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza. A taxa de inscrição é no valor de R$ 120.

Professor substituto

A Prefeitura de Fortaleza também está selecionando candidatos para formar cadastro de reserva de professores substitutos nas áreas de Pedagogia e Pedagogia Bilíngue.

Os profissionais selecionados terão a remuneração de R$ 33,82 por hora/aula, valor que inclui a regência de classe, além da possibilidade de recebimento de benefícios previstos na legislação municipal, como auxílio de dedicação integral e auxílio deslocamento.

Os aprovados atenderão a demandas temporárias da Secretaria Municipal da Educação (SME). As inscrições são feitas online e vão até o dia 22 deste mês de dezembro.

Prefeitura de Acarape

A Prefeitura de Acarape tem concurso aberto para preenchimento de 100 vagas para diferentes cargos de professor no Município. A remuneração prevista é de até R$ 2.433,88.

Quem quiser se candidatar deve acessar o portal do Instituto Consulpam até 22 de dezembro. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 140. O prazo para solicitar isenção já foi encerrado.

Prefeitura de Maranguape

A Prefeitura de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, tem concurso aberto com 335 vagas.

Serão selecionados candidatos para cargos de professor e psicopedagogo. Os salários chegam a R$ 4.885,64. A banca organizadora é o Instituto Consulpam.

As inscrições foram reabertas e seguem disponíveis até 5 de janeiro de 2026, no site do Instituto Consulpam. O valor das inscrições é de R$ 195

Câmara Municipal de Pacatuba

A Câmara Municipal de Pacatuba está com seleção aberta para níveis fundamental, médio e superior. São 19 vagas, com salários que variam de R$ 1.518 a R$ 3.000.

As inscrições devem ser feitas através do site Icece, até 5 de janeiro de 2026.

Para participar, é necessário pagar taxa que varia de R$ 80 a R$ 140, a depender da escolaridade do cargo pretendido.

IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem inscrições abertas para processo seletivo que busca preencher mais de 9 mil vagas.

Os selecionados devem assumir cargos de agente de pesquisas e mapeamento e de supervisor de coleta e qualidade - funções que requisitam ensino médio completo. O salário para agente é de R$ 2.676,24 e o de supervisor é de R$ 3.379.

Os interessados devem se candidatar pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção. É possível se inscrever até 11 de dezembro. A taxa de inscrição é de R$ 38,50.

Oficial temporário da Marinha

A Marinha irá selecionar candidatos para nove vagas de Serviço Militar Voluntário (SMV) temporário como Oficial de 2ª Classe da Reserva da Marinha (RM2). Os selecionados serão lotados em Fortaleza.

Com salário inicial de R$ 9 mil, as oportunidades são voltadas para Oficial Temporário em diferentes áreas:

Cirurgião-dentista (endodontia) — 1 vaga;

Ciências Contábeis — 3 vagas;

Psicologia — 1 vaga;

Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) — 1 vaga;

Engenharia elétrica — 1 vaga;

Pedagogia — 1 vaga;

Letras Português — 1 vaga.

As inscrições acontecem pelo site do Comando do 3º Distrito Naval e seguem abertas até 8 de janeiro de 2026.

O salário inicial é de R$ 9 mil. Interessados devem pagar a taxa de R$ 140 para participar.

