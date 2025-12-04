Diário do Nordeste
Empresa de internet abre seleção com 120 vagas de emprego em Fortaleza

Ação acontece na próxima terça-feira (9), no Sine Aldeota.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Imagem mostra técnicos da Brisanet.
Legenda: Para participar do processo seletivo, é necessário ter a partir de 18 anos.
Foto: Divulgação Brisanet.

A Brisanet realizará um processo seletivo com 120 vagas de emprego em Fortaleza, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência (PcD). A ação acontece na próxima terça-feira (9) no Sinde Aldeota, em dois horários, de 8h às 11h, e de 13h às 16h. 

Os cargos ofertados são os de Promotor de Vendas Externo, Promotor de Vendas de Quiosque, Operador de Serviços de Campo, Operador de Serviços de Campo B2B, Manutenção de Fibra, Operador de Vendas e Serviços de Campo e Operador de FWA.

Para participar, é necessário ter a partir de 18 anos e levar o currículo impresso em um dos horários do processo seletivo. 

Na ocasião, a equipe de Recrutamento e Seleção da Brisanet estará presente para orientar os candidatos e apresentar mais sobre a cultura da empresa. 

Benefícios

Como benefícios, a empresa oferece vale-alimentação (cartão Ifood), plano de saúde com coparticipação, plano odontológico, seguro de vida, auxílio-creche, auxílio para dependentes com deficiência, entre outros. 

Além das vagas ofertadas presencialmente, há oportunidades abertas para cargos de Desenvolvedor de Mercado, Líder Comercial Varejo, Supervisor Comercial, Coordenador Comercial de Vendas, Inspetor de Serviços de Campo, Analista de Trade Marketing, Analista de Eventos, Analista de Marketing, Analista de RH Pleno e Analista de Educação Corporativa.

Para essas posições, as inscrições devem ser feitas preenchendo um formulário on-line

Serviço:

Processo seletivo Brisanet:

  • Data: 09/12/2025.
  • Horário: de 8h às 11h, ou de 13h às 16h.
  • Local: Sine Aldeota (Avenida Santos Dumont, 2500 – Sala 17).

 

