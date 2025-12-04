Concurso Caixa: veja quantas vagas são ofertadas para o Ceará

O concurso público da Caixa Econômica Federal oferta 184 vagas imediatas de nível superior e mais 552 para cadastro de reserva, com as oportunidades distribuídas em diversas cidades brasileiras.

No Ceará, são ofertadas 24 vagas para os cargos de arquiteto, engenheiro civil e médico do trabalho. Do total de oportunidades, seis são vagas imediatas e 18 para cadastro de reserva.

Veja a distribuição de vagas conforme os cargos no Ceará:

Arquiteto : uma vaga imediata e três para cadastro de reserva;

: uma vaga imediata e três para cadastro de reserva; Engenheiro Civil : três vagas imediatas e nove para cadastro de reserva;

: três vagas imediatas e nove para cadastro de reserva; Médico do trabalho: duas vagas imediatas e seis para cadastro de reserva.

Como se inscrever no concurso da Caixa

Para participar do certame é necessário se inscrever através do site da Cesgranrio e pagar taxa no valor de R$ 68. O prazo de inscrição termina na próxima segunda-feira (8).

Do total de oportunidades, 25% são destinadas a pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência (PcDs).

>>> Confira edital completo

Remuneração

Para os cargos de Arquiteto e Engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, com remuneração mensal de R$ 16.495. Para o cargo de Médico do Trabalho, a jornada prevista é de 6 horas diárias, com remuneração de R$ 12.371 mensais.

Os aprovados podem ter acesso a benefícios como: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

Veja cronograma do concurso da Caixa