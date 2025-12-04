Concurso Caixa: veja quantas vagas são ofertadas para o Ceará
As oportunidades no Estado são para os cargos de arquiteto, engenheiro civil, e médico do trabalho.
O concurso público da Caixa Econômica Federal oferta 184 vagas imediatas de nível superior e mais 552 para cadastro de reserva, com as oportunidades distribuídas em diversas cidades brasileiras.
No Ceará, são ofertadas 24 vagas para os cargos de arquiteto, engenheiro civil e médico do trabalho. Do total de oportunidades, seis são vagas imediatas e 18 para cadastro de reserva.
Veja a distribuição de vagas conforme os cargos no Ceará:
- Arquiteto: uma vaga imediata e três para cadastro de reserva;
- Engenheiro Civil: três vagas imediatas e nove para cadastro de reserva;
- Médico do trabalho: duas vagas imediatas e seis para cadastro de reserva.
Veja também
Como se inscrever no concurso da Caixa
Para participar do certame é necessário se inscrever através do site da Cesgranrio e pagar taxa no valor de R$ 68. O prazo de inscrição termina na próxima segunda-feira (8).
Do total de oportunidades, 25% são destinadas a pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência (PcDs).
Remuneração
Para os cargos de Arquiteto e Engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, com remuneração mensal de R$ 16.495. Para o cargo de Médico do Trabalho, a jornada prevista é de 6 horas diárias, com remuneração de R$ 12.371 mensais.
Os aprovados podem ter acesso a benefícios como: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.
Veja cronograma do concurso da Caixa
- Inscrições: até 8 de dezembro
- Divulgação do Cartão de Confirmação: 27 de janeiro
- Provas objetivas e discursiva: 1º de fevereiro
- Divulgação do gabarito prova objetiva: 2 de fevereiro
- Prazo para recurso ao gabarito: de 2 a 3 de março
- Divulgação da imagem do cartão resposta: 5 de março
- Resultado das provas e envio de títulos: 11 de março
- Divulgação do resultado final: 26 de maio