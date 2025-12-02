Quem pode fazer o concurso da Caixa? Veja requisitos completos

As inscrições para o concurso público da Caixa Econômica Federal seguem abertas até 8 de dezembro. O certame oferta 184 vagas imediatas de nível superior para candidatos que atendam aos requisitos específicos de cada cargo (detalhados abaixo).

Há oportunidades para seis tipos de funções, que vão das áreas da saúde à construção civil. Os salários variam de R$ 12.371 a R$ 16.495, dependendo da jornada semanal de trabalho.

A seguir, confira os requisitos completos para cada cargo.

Quem pode fazer o concurso da Caixa

Arquiteto

Para concorrer a vaga é necessário possuir diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Arquitetura, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).

Engenheiro civil

Quem deseja se candidatar ao cargo deve possuir diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Civil, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).

Engenheiro eletricista

Os interessados em concorrer à função devem ter diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Elétrica, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).

Engenheiro mecânico

Para concorrer a vaga é necessário possuir diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em Engenharia Mecânica, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).

Engenheiro de segurança do trabalho

Quem deseja se candidatar deve possuir diploma de curso de graduação em Arquitetura, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou Engenharia, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — Crea, e curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), bem como anotação em registro junto ao respectivo Conselho de Classe como Engenheiro de Segurança do Trabalho, todos antes da data de admissão.

Médico do trabalho

Os interessados em concorrer à função necessitam ter diploma de conclusão de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), certificado de conclusão de curso de Especialização em Medicina do Trabalho, e Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em Medicina do Trabalho, todos registrados até a data de admissão.

Requisitos para assumir a vaga

Além das exigências para se candidatar a uma das oportunidades do concurso da Caixa, os aprovados devem se encaixar em outros requisitos para assumir a vaga. Entre eles:

Ter sido aprovado em todas as etapas do certame, estar classificado dentre o número de vagas ou cadastro de reserva e ser considerado apto nos procedimentos e exames médicos admissionais;

Ter situação regular perante a legislação eleitoral;

Estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino;

Possuir os requisitos exigidos para o exercício dos cargos, descritos anteriormente;

Ter, na data de admissão, idade mínima de 18 anos completos;

Não ter 75 anos ou mais;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições dos cargos;

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de direitos e obrigações civis e de gozo de direitos políticos;

Não ser servidor público que tenha solicitado vacância do cargo público que ocupava por outro motivo que não fosse exoneração, demissão, ou posse em outro cargo inacumulável, que são as exceções permitidas em lei;

Não ser aposentado pelo INSS em benefício incompatível com o exercício do cargo;

Não manter relação de emprego ou de prestação de serviço em organização bancária ou empresa concorrente da Caixa, ainda que de natureza técnica ou especializada;

Não ser prestador de serviço, estagiário ou bancário temporário em unidade da Caixa;

Não possuir sentença criminal condenatória transitada em julgado que impeça o exercício das atividades inerentes aos cargos.

Como se inscrever no concurso da Caixa

Para participar do certame é necessário se inscrever através do site da Cesgranrio e pagar taxa no valor de R$ 68.

Do total de oportunidades, 25% são destinadas a pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência (PcDs).