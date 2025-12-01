Últimos dias de inscrições no Concurso Caixa; salário de até R$16,4 mil

As inscrições para o novo concurso da Caixa Econômica Federal encerram na próxima segunda-feira (8). Com 184 vagas disponíveis, os candidatos podem receber um salário de até 16,4 mil. O concurso conta com mais 552 vagas para cadastro de reserva, distribuídas em todo o País.

Os aprovados podem ter acesso a benefícios como: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

Para os cargos de Arquiteto e Engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, com remuneração mensal de R$ 16.495. Para o cargo de Médico do Trabalho, a jornada prevista é de 6 horas diárias, com remuneração de R$ 12.371 mensais.

Quais os cargos disponíveis?

Dentre os cargos disponíveis no certame, estão:

Arquiteto;

Engenheiro Civil;

Engenheiro de Segurança;

Engenheiro Elétrico;

Engenheiro Mecânico;

Médico do Trabalho.

Do total de vagas, 25% serão destinadas a pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência (PcDs).

Como se inscrever?

As inscrições seguem abertas até a próxima segunda-feira, 8 de dezembro. Os interessados devem se inscrever pelo site da Cesgranrio, banca responsável pelo certame, e pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 68.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026. Os candidatos também passarão por uma fase de avaliação de títulos.

Veja cronograma do concurso da Caixa