Últimos dias de inscrições no Concurso Caixa; salário de até R$16,4 mil
Edital conta com 184 vagas imediatas e 552 para cadastro de reserva.
As inscrições para o novo concurso da Caixa Econômica Federal encerram na próxima segunda-feira (8). Com 184 vagas disponíveis, os candidatos podem receber um salário de até 16,4 mil. O concurso conta com mais 552 vagas para cadastro de reserva, distribuídas em todo o País.
Os aprovados podem ter acesso a benefícios como: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.
Para os cargos de Arquiteto e Engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, com remuneração mensal de R$ 16.495. Para o cargo de Médico do Trabalho, a jornada prevista é de 6 horas diárias, com remuneração de R$ 12.371 mensais.
Quais os cargos disponíveis?
Dentre os cargos disponíveis no certame, estão:
- Arquiteto;
- Engenheiro Civil;
- Engenheiro de Segurança;
- Engenheiro Elétrico;
- Engenheiro Mecânico;
- Médico do Trabalho.
Do total de vagas, 25% serão destinadas a pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência (PcDs).
Veja também
Como se inscrever?
As inscrições seguem abertas até a próxima segunda-feira, 8 de dezembro. Os interessados devem se inscrever pelo site da Cesgranrio, banca responsável pelo certame, e pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 68.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026. Os candidatos também passarão por uma fase de avaliação de títulos.
Veja cronograma do concurso da Caixa
- Inscrições: de 7 de novembro a 8 de dezembro
- Provas objetivas e discursiva: 1º de fevereiro
- Divulgação do gabarito prova objetiva: 2 de fevereiro
- Resultado das provas e envio de títulos: 11 de março
- Divulgação do resultado final: 26 de maio